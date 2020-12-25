حمدان بن محمد يرحب برونالدو في دبي

التقى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أمس، كريستيانو رونالدو، نجم الكرة العالمية، مرحّباً به في دبي.

ونشر سمو الشيخ حمدان بن محمد مقطع فيديو على «إنستغرام» مع رونالدو وهما يتدربان في مجمع ند الشبا الرياضي، معلقاً سموه: «مع الأفضل»، فيما قام رونالدو بنشر صورة مع سمو ولي عهد دبي على «إنستغرام»، وعلّق عليها قائلاً: «من دواعي سروري أن أراك دائماً»، وحظيت الصورة بأكثر من 4 ملايين إعجاب خلال ساعات قليلة.

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حمدان بن محمد يرحب بكريستيانو رونالدو في دبي

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