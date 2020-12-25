حمدان بن محمد يرحب بكريستيانو رونالدو في دبي

المصدر: دبي - عدنان الغربي

التقى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أمس، كريستيانو رونالدو، نجم الكرة العالمية وقائد منتخب البرتغال وهداف نادي يوفنتوس الإيطالي، مرحّباً به في دبي.

ونشر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم مقطع فيديو على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام مع النجم العالمي وهما يتدربان معاً في مجمع ند الشبا الرياضي، معلقاً سموه: «مع الأفضل»، فيما قام كريستيانو رونالدو بنشر صورة مع سمو ولي عهد دبي على حسابه في «إنستغرام»، وعلّق عليها قائلاً: «من دواعي سروري أن أراك دائماً»، وحظيت الصورة بأكثر من 4 ملايين إعجاب خلال ساعات قليلة.

ويسعى رونالدو إلى استثمار فترة إجازته بدبي للحفاظ على جاهزيته بإجراء تدريبات لياقة مكثّفة، مثلما تعوّد على ذلك في زياراته السابقة، استعداداً للجولة 15 للدوري الإيطالي التي يلتقي فيها فريقه مع أودينيزي 3 يناير المقبل.

وسيتقدم كريستيانو رونالدو المتحدثين في مؤتمر دبي الرياضي الدولي، عضو مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، الذي ينظمه مجلس دبي الرياضي، بعد غد، بفندق أرماني في «برج خليفة» تحت عنوان «كرة القدم في القمة»، كما سيكون في مقدمة ضيوف حفل توزيع جوائز «دبي غلوب سوكر» الذي من المنتظر أن يشهد تتويج رونالدو بجائزة أفضل لاعب في القرن.

ويرتبط كريستيانو رونالدو بعلاقة قوية مع دبي، حيث يزورها باستمرار لقضاء إجازته السنوية والاستمتاع بالدفء والأمن، وسبق أن شارك في مناسبات عديدة في مؤتمر دبي الرياضي الدولي منذ نسخة عام 2011 عندما تحدث في جلسة مشتركة مع النجم الإيطالي ديل بيرو، وشارك في 2013 متحدثاً في جلسة جمعته مع عدد من الأطفال من أصحاب الهمم، كما حضر مع ريال مدريد في عام 2014 لاستلام جوائز غلوب سوكر لأفضل لاعب وأفضل ناد، وشارك في 2018 كمتحدث في جلسة استثنائية، عن مسيرته وأسرار تألقه.

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