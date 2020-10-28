الرياضة تعزز السلام.. مذكرة تفاهم بين «المحترفين» الإماراتية ونظيرتها الإسرائيلية

المصدر: أبوظبي ـ وام

وقعت رابطة المحترفين الإماراتية مذكرة تفاهم، عن بعد، مع رابطة الدوري الإسرائيلي لكرة القدم، بهدف خدمة اللعبة الشعبية في الدولتين على حد سواء، وذلك في إطار حرص الرابطة على تعزيز علاقاتها وأواصر الصداقة والتعاون مع سائر الروابط الكروية على مستوى العالم، لتحقيق المزيد من التقدم والتطور.

ويأتي الإعلان عن هذه الخطوة الرياضية، التي تعتبر الأولى من نوعها على مستوى الشرق الأوسط، في إطار التعاون وزيادة فرص نجاح وتطوير اللعبة في البلدين.

وتتضمن بنود مذكرة التفاهم، إقامة ورش عمل مشتركة لبحث سبل تطوير الجانب التسويقي والترويجي للبطولات، إضافة إلى مواكبة كل ما يتعلق بتكنولوجيا التطور الرياضي والكروي، وتطوير العمل الفني في قطاع كرة القدم.

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