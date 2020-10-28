كرة القدم تعزز السلام بين الإمارات وإسرائيل

المصدر: أبوظبي - وام

وقعت رابطة المحترفين الإماراتية مذكرة تفاهم مع رابطة الدوري الإسرائيلي لكرة القدم، بهدف خدمة اللعبة الشعبية في الدولتين على حد سواء وذلك في إطار حرص رابطة المحترفين الإماراتية على تعزيز علاقاتها وأواصر الصداقة والتعاون مع سائر الروابط الكروية على مستوى العالم لتحقيق المزيد من التقدم والتطور.

وقع المذكرة أمس بنظام الاتصال المرئي «عن بعد» عبد الله ناصر الجنيبي رئيس رابطة المحترفين الإماراتية، وإيريز خيلفون، رئيس رابطة الدوري الإسرائيلي للمحترفين.

ويأتي الإعلان عن هذه الخطوة الرياضية، التي تعتبر الأولى من نوعها على مستوى دول الشرق الأوسط، في إطار التعاون وزيادة فرص نجاح وتطوير اللعبة في البلدين.

وتعد هذه المذكرة التاريخية خطوة لإرساء أسس التعاون وتأمين آلية مشتركة لتحقيق خطوات عملية تهدف إلى تطوير كل الشؤون التي تتعلق بلعبة كرة القدم. وتتضمن بنود مذكرة التفاهم، إقامة ورش عمل مشتركة لبحث سبل تطوير الجانب التسويقي والترويجي للبطولات، إضافة إلى مواكبة كل ما يتعلق بتكنولوجيا التطور الرياضي والكروي، وتطوير العمل الفني في قطاع كرة القدم.

وفي هذا الصدد قال عبد الله ناصر الجنيبي : «سيراً على نهج القيادة الرشيدة، ومبادئ الإنسانية التي أرساها الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رحمه الله، يسر رابطة المحترفين الإماراتية أن تعلن عن توقيع مذكرة تفاهم مع رابطة الدوري الإسرائيلي لكرة القدم. لقد أثبتت دولة الإمارات على مر العقود أنها وطن التسامح وملتقى شعوب العالم. وستسهم هذه المذكرة في تعزيز فرص السلام وتأكيد أواصر التعاون والصداقة لما فيه مصلحة كرة القدم في البلدين».

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