بداية نارية.. وجماهير افتراضية.. ورسالة تقدير لأبطال خط الدفاع الأول

المصدر: دبي - البيان

تزينت ملاعب الإمارات في انطلاق مباريات دوري الخليج العربي، أمس، برسائل تقدير لأبطال خط الدفاع الأول، الذين وقفوا في المقدمة دفاعاً عن الجميع من مخاطر فيروس «كورونا» المستجد، وغطت لافتة ضخمة جانباً كبيراً من المدرجات في مباريات الافتتاح الأربع، تحمل عبارة «شكراً أبطال خط الدفاع الأول».

وكان لافتاً تقيّد الجميع بشعار «نلتزم لننتصر» من خلال الإجراءات الاحترازية المشددة منذ دخول الاستادات المختلفة وحتى نزول اللاعبين إلى الملاعب وإقامة المباريات، والتزم الجميع بالتعقيم المستمر، بالإضافة لارتداء الكمامات باستثناء اللاعبين والحكام. ومنحت الجماهير «الافتراضية» في المدرجات، اللاعبين شعوراً بالمساندة والدعم طوال الـ 90 دقيقة.

وتميزت انطلاقة «دورينا» بغزارة الأهداف، التي وصلت إلى ٢٢ هدفاً في ٤ مباريات ما يبشر بموسم ساخن تستعيد من خلاله الجماهير المتعة الكروية، التي غابت منذ شهور طويلة بسبب تفشي فيروس «كورونا».

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