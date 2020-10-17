22 هدفـاً انطلاقة نارية لدورينا

المصدر: متابعة: علي شدهان، محمد فضل، محمد صادق، وأحمد عيسى

وسط إجراءات احترازية مشددة، وتحت شعار «نلتزم لننتصر» انطلق أمس دوري الخليج العربي لكرة القدم، بمهرجان أهداف وبداية نارية، وبلغت المحصلة 22 هدفاً في 4 ملاعب، وأكد الوحدة تفوقه على حتا 6 - 0 باستاد آل نهيان، وهو أكبر فوز لـ «العنابي» على «الإعصار»، وظهر حتا مستسلماً منذ الدقيقة الأولى.

سجل السداسية السلوفيني تيم ماتافز «هدفين» «ق5 و47» مقدماً شهادة اعتماده للجماهير، حيث نجح في هز شباك المنافس لأول مرة بعد غيابه عن التهديف في المباريات الودية، وأضاف باقي الأهداف كل من فارس جمعة «ق15» وطحنون الزعابي «ق58»، وإسماعيل مطر ومبوكو من ركلتي جزاء في الدقيقتين 80 و90، وتألق مطروكان أفضل لاعبي المباراة «سجل هدفاً وصنع اثنين»، وشهدت المباراة طرد عيسى سانتو «حتا» لتدخله القوي مع طحنون الزعابي.



وفاز الظفرة بملعبه على عجمان 4 - 1 منهياً بداياته المتواضعة خلال 10 سنوات متتالية في افتتاح الدوري، سجل الرباعية ياسين البخيت «ق6 و31 من ركلة جزاء»، احتسبها الحكم بعد الرجوع لتقنية «VAR»، وسهيل المنصوري «ق44 و62»، فيما أحرز البديل حسين عبد الرحمن هدف عجمان «ق90 + 4».



وتلاعب بني ياس بمضيفه الوصل، وألحق به خسارة موجعة وفاز عليه 4 - 1، سجل الرباعية، بيدرو، وخيمينيز، وسهيل النوبي، وتيبار في الدقائق 27 و38 و41 و90، فيما أحرز للوصل فابيو ليما «ق71».

وعاد الشارقة من الفجيرة بفوز عريض على «الذئاب» 4 - 2.



سجل للشارقة كل من ويليتون سواريز، هدفين، في الدقيقتين 21 و80، وكورنادو «ق90»، وكايو لوكاس من ضربة جزاء «ق90+7»، فيما أحرز للفجيرة صامويل أرمينتروس وفراس بالعربي «ق37 و52».

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