الذيد يفتتح «الميركاتو» بـ3 صفقات

المصدر: محمد فضل

أعلن نادي الذيد عن تعاقدات جديدة تأهباً لمباريات الموسم الكروي الجديد، واستقطبت إدارة النادي ثلاثة لاعبين دفعة واحدة بعد التعاقد مع اللاعب «الخبرة» عدنان حسين قادماً من حتا في صفقة انتقال حر، إلى جانب محمد عبيد العبدولي لاعب الجزيرة السابق، وعلى صعيد الأجانب ضم النادي البرازيلي أديلسون بيريرا قادماً من دبا الفجيرة.

ويشرف على تدريب الفريق محمد العجماني والذي يعتبر المدرب الوطني الوحيد المستمر مع فريقه الذيد منذ الموسم الكروي الماضي إلى جانب التونسي غازي الغرايري مدرب الحمرية، والذي تم تجديد التعاقد معه لموسم ثانٍ على التوالي.

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