الشارقة الرياضي" يواصل جولاته لأندية الامارة الباسمة"

المصدر: محمد فضل

واصل مجلس الشارقة الرياضي، جولاته التفقدية لأندية الامارة الباسمه، وقام عيسى هلال الحزامي الأمين العام للمجلس الرياضي بزيارة لنادي دبا الحصن الرياضي . وكان في استقباله إبراهيم بغداد الدرمكي رئيس مجلس إدارة النادي وعدد من اعضاء النادي .

ووقف الحزامي على آخر المستجدات المتعلقة بصيانة مباني ومنشآت ومرافق النادي، كما تجول الحزامي بصالة الالعاب والتي تضم حوضاً للسباحة .

وأوضح الحزامي، أن الزيارات التي يقوم بها وعدد من اعضاء المجلس وتأتي حرصاً منهم على متابعة سير العمل لنوادي الإمارة الباسمة والوقوف على احتياجات الاندية ومتابعة سير العمل في ظل الاحترازات والاجراءات التي يتبعها النادي لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"

من جانبه، قدم أبراهيم بغداد رئيس نادي دبا الحصن الشكر لمجلس الشارقة والذي يظل على الدوام متابعا للأندية والتي تتبع للأمارة ومن بينها نادي دبا الحصن .

وكان دبا الحصن قد اعلن امس عن تجديد عقود عدد كبير من لاعبي الفريق الاول من المواطنين والاستغناء عن 10 منهم وذلك حسب تقارير اللجنة الفنية بالنادي الحصناوي

وتكثف ادارة النادي بحثها خلال الايام المقبلة للتعاقد مع الثنائي الاجنبي بعد انتهاء عقود البرازيليين رودريجو ورفائيل تاهباً للموسم الكروي الجديد .

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