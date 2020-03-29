اتحاد الكرة يطلق مبادرة "بطولتنا سلامتكم"

المصدر: د ب أ

وذكر الاتحاد عبر موقعه الإلكتروني الرسمي أن هذه المبادرة تأتي في ظل توقف النشاط الرياضي الكروي في مختلف دول العالم سواء بطولات الأندية أو المنتخبات الوطنية التي تم تأجيلها، حيث حرص الاتحاد على استحداث بطولة افتراضية يحث خلالها الجميع على التوحد والوقوف صفاً واحداً لتحقيق لقب هذه البطولة التي تتمثل في سلامة كل أفراد المجتمع.



وقال الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم :"في ظل توقف النشاط الكروي نخوض جميعاً الآن أهم وأغلى بطولة وهي سلامة أفراد المجتمع كونها البطولة الحقيقية التي نسعى جميعاً لتحقيقها لما لها من أهمية كبرى للبشرية بهذا التوقيت الصعب الذي يعيشه العالم في ظل انتشار فيروس كورونا" .



وأضاف النعيمي :"تقوم الإمارات بجهود كبيرة لمواجهة أزمة كورونا محلياً وعالمياً من خلال حزمة من المبادرات والقرارات والاجراءات الاحترازية بإشراف مباشر من القيادة الرشيدة لدولتنا الغالية التي لا تألوا جهداً لمساعدة الدول المتأثرة من خلال الإمدادات الطبية ومعدات الإغاثة وغيرها في بادرة تُجسد معنى الإنسانية" .



ودعا النعيمي جميع الرياضيين للمشاركة في المبادرة بمختلف منصات التواصل الاجتماعي عبر الوسم (#بطولتنا_سلامتكم ) وذلك من خلال رسائل الفيديو القصيرة وحث المجتمع بضرورة التقيد بالتعليمات وممارسة التدريبات الرياضية بالمنزل واتباع طرق الوقاية السليمة ، مؤكداً ثقته في أن الجميع على قدر المسؤولية وهو الأمر الذي سيساعد على تجاوز هذه الأزمة وعودة الحياة إلى طبيعتها .



وشارك في المبادرة إلى جانب الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد الكرة عدد من المسؤولين الرياضيين بالدولة ونجوم المنتخب الإماراتي في مونديال 90 والجيل الحالي وكذلك الإعلاميين والمعلقين الرياضيين والشخصيات الرياضية المؤثرة الذين وجهوا رسائل إيجابية لأفراد المجتمع بطرق مختلفة.



من جهته، أعرب عبدالمحسن الدوسري الأمين العام المساعد للهيئة العامة للشؤون الرياضية في المشاركة بهذه المبادرة التي تجسد معنى التواصل الحقيقي بين الرياضيين وأفراد المجتمع وحثهم على التقيد بالتعليمات ، مشيراً إلى أن دور الرياضيين مهم جداً في هذا التوقيت لما لهم من تأثير إيجابي وقوي على أفراد المجتمع.



في المقابل أشاد الحكم الدولي المونديالي السابق علي بوجسيم بالتعامل المثالي لاتحاد كرة القدم مع الأوضاع الصحية الراهنة التي يمر بها العالم واتخاذه عدداً من القرارات الهامة يأتي في مقدمتها تعليق النشاط الكروي ، مشيرا إلى أن سلامة أعضاء الأجهزة الفنية والإدارية واللاعبين وكل المعنيين أهم من أي بطولة في أي مسابقة .



وذكر قائد نادي الوحدة ومنتخب الإمارات الوطني إسماعيل مطر أنه خاض العديد من البطولات وسجل الكثير من الأهداف إلا أنه حالياً يخوض أغلى بطولة له وهي سلامة أفراد المجتمع ، مؤكداً أنه يسعى مع بقية زملائه للمساهمة في تحقيق لقب هذه البطولة .



من جانبه، طالب وليد عباس لاعب نادي شباب الأهلي دبي كل زملائه اللاعبين ضرورة اتباع برنامج رياضي وتناول الوجبات الصحية خلال هذه الفترة والتقيد بالتعليمات حتى يكونوا جاهزين للعودة مجدداً إلى الملاعب فور انتهاء هذه الأزمة الصحية