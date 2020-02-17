شباب الأهلي والهلال.. مواجهة خارج التوقعات

المصدر: دبي - إيهاب زهدي- (دبي- البيان الرياضي)

يخوض شباب الأهلي مواجهة قوية أمام ضيفه الهلال السعودي في الخامسة والنصف من مساء اليوم، على ملعب استاد راشد بدبي، ضمن الجولة الثانية للمجموعة الثانية من دوري أبطال آسيا لكرة القدم، في لقاء يصعب التكهن بنتيجته من واقع قدرات الفريقين، حيث ينتظر أن تأتي المواجهة قوية ولن يتحقق الفوز فيها بسهولة.

ويزيد من قوة المواجهة مجموعة من الأسباب التي تفرض نفسها قبل بداية اللقاء، فالسبب الأول، هو تطلع «فرسان دبي» إلى تحقيق النقاط الثلاث، بعد خسارتهم للجولة الأولى من باختاكور الأوزبكي 1-2.

والسبب الثاني، رغبة الهلال في تحقيق الفوز الثاني بالمجموعة، بعدما استهل حملة الدفاع عن لقبه، بفوز صريح على شاهر دوخور الإيراني 2-0.

تحدٍ

السبب الثالث، تحدي شباب الأهلي، لواحد من أفضل أندية العقد الأخير في القارة الآسيوية، حسب ما أعلن أخيراً، الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، إلى جانب رغبة الهلال في تحقيق فوزه الأول على «فرسان دبي» في البطولة القارية، بعدما شهدت آخر 4 مباريات جمعت بينهما في دوري أبطال آسيا، التعادل في 3 مباريات، وبنتائج 2-2 و0-0 و1-1، وخسارة الهلال للمواجهة الرابعة 2-3.

لم يخض شباب الأهلي أي مباريات ودية أو رسمية عقب لقاء باختاكور، واكتفى بالتدريبات اليومية عقب العودة من أوزبكستان.

أروابارينا: لا نركز على الإحصائيات

قال الأرجنتيني رودولفو أروابارينا مدرب شباب الأهلي، إن المباراة مهمة لأنها تأتي أمام الهلال السعودي حامل لقب دوري أبطال آسيا، وهدفنا السعي إلى تحقيق الفوز.

وقال: «جهزنا الفريق بشكل جيد للقاء الهلال، وعملنا على تجنب الأخطاء التي سقطنا فيها بالجولة الأولى، ولدينا طموح بتقديم مباراة كبيرة، وبذل كل ما لدينا وأمامنا مباراة مهمة، والمطلوب فيها تصحيح الأخطاء، للدخول في قلب المنافسة».

وأضاف: نحترم الهلال، ولكن ما يهمني فريقي، وتركيزي على الواقع وليس على الإحصائيات والأرقام، وأسعى دائماً إلى الفوز وليس بالكلام ولكن على أرضية الملعب، وعن نتائجه السلبية كمدرب في البطولة الآسيوية قال: «أنا لا أعترف بسوء الحظ، وعندما كنت مع الوصل، لعبت مباراتي الثانية بالصف الثاني ، ولم يكن هناك اهتمام كبير وقتها بتلك المباريات، وفي مباراتنا الأخيرة مع باختاكور، قدمنا مباراة جيدة، ولكن ظروف الطقس وأرضية الملعب لم تساعدنا».

لوشيسكو: كرة القدم لا تعترف بالتاريخ

أكد الروماني رازفان لوشيسكو، مدرب الهلال السعودي، معرفته الجيدة بشباب الأهلي، وقال: «نعرف أن شباب الأهلي فريق قوي، ولديه جوانب إيجابية وسلبية، ولكننا في نفس الوقت علينا أن نفكر في كيفية لعبنا للمباراة، ويجب علينا أن نكون في أفضل حالاتنا، ونسعى إلى تحقيق الفوز، لأن هدفنا الدائم تحقيق الفوز في جميع المباريات».

وعن تلقي الهلال للخسارة من شباب الأهلي في آخر مواجهة جمعت بين الفريقين في دبي ضمن أبطال آسيا، قال: «كرة القدم لا تعترف بالتاريخ، وربما الحديث عن التاريخ يكون أكثر أهمية للإعلام، ولكن بالنسبة لفريق الكرة، فهي كيفية الفوز، ونحن في كامل الجاهزية الفنية والبدنية، وفقط يغيب عنا الشلهوب ، وتعودنا في الفترة الأخيرة على اللعب مباراة كل 3 أو 4 أيام».

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