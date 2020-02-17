الوحدة والشرطة العراقي.. الصدام الآسيوي الأول

المصدر: متابعة – محمد صادق

يسعى الوحدة إلى تحقيق فوزه الأول في «الآسيوية» الموسم الحالي، عندما يحل ضيفاً على الشرطة العراقي، في السادسة مساء اليوم بتوقيت الإمارات، في المباراة التي تقام على ملعب فرانسو حريري، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى بدور المجموعات لدوري أبطال آسيا.

المواجهة هي الأولى بين الفريقين اللذين يملكان نقطة في رصيدهما في المجموعة، بعد تعادل الوحدة في الجولة الأولى مع أهلي جدة السعودي، وتعادل الشرطة مع الاستقلال الإيراني بنفس النتيجة، ولكنها ليست المواجهة الأولى التي تجمع بين الوحدة والأندية العراقية في البطولة الآسيوية، إذ سبق للوحدة أن خاض 6 مباريات أمام الأندية العراقية، بدأت عام 2002، عندما واجه الزوراء في التصفية الثانية لغرب آسيا، وخسر الوحدة على ملعبه 1-2، قبل أن يفوز على ملعب الزوراء بنفس النتيجة، ويصعد بالفوز 4-3 بضربات الجزاء، بينما شهد موسم 2004 مواجهة الوحدة والقوة الجوية، إذ فاز العنابي 3-0 في الذهاب وتعادل 0-0 في الإياب، وواجه الزوراء مرة ثانية في بطولة 2007 في دور المجموعات، وفاز الوحدة خارج ملعبه 2-1 وتعادل سلبياً في الإياب بأبوظبي، حيث تشير المواجهات إلى تفوق الوحدة على الأندية العراقية، بالفوز في 3 مباريات، منها اثنتان على ملاعبها، والتعادل في 2، وخسارة مباراة واحدة.

حرص

وحرص الجهاز الفني للعنابي على منح اللاعبين الراحة الكافية بعد مباراة أهلي جدة السعودي، ثم التركيز خلال التدريبات على ترجمة الفرص أمام مرمى المنافس.

وأكد الإسباني مانويل خيمينيز، المدير الفني لفريق الكرة بنادي الوحدة، على جاهزية العنابي لمواجهة الشرطة، وتقديم أداء قوي، يؤهله لتحقيق نتيجة إيجابية، مشيراً إلى أن الفريق يملك العناصر القادرة على تعويض الغيابات.

وقال: «نحترم فريق الشرطة، رغم أنني لا أعرف الكثير عنه، إلا أن الأهم هو ما يقدمه فريقي في أرضية الملعب، تفوق الوحدة التاريخي على الأندية العراقية، بشكل عام، أمر من الماضي، وتركيزنا على تقديم مستوى جيد، يمكننا من الفوز والتقدم في منافسات المجموعة».

ثقة

من جهته، أعرب الصربي ألكسندر إليتش مدرب الشرطة، عن ثقته في قدرة فريقه على تقديم مستويات جيدة في دور المجموعات، معتبراً أن مواجهة الوحدة تحدٍ قوي، يسعى من خلاله إلى الخروج بنتيجة جيدة، تسهم في تعزيز موقف الفريق في المجموعة.