«الأبيض» في انتظار تيغالي وكايو

المصدر: دبي - العوضي النمر

حدث اتحاد الكرة بيانات تسجيل مهاجم الوحدة سباستيان تيغالي ومهاجم العين كايو كانيدو، ليصبحا من مواطني الدولة، ويحق لهما الانضمام إلى المنتخب الوطني كما يحق لأنديتهما التعاقد مع لاعبين محترفين أجانب بديلاً عنهما.

وأصبح من حق المدرب الصربي يوفانوفيتش ضمهما لصفوف المنتخب خلال الفترة المقبلة، وتدرس لجنة المنتخبات إقامة تجمع للأبيض في فبراير المقبل لتوفير مزيد من التجانس بين اللاعبين وزملائهما بالمنتخب التجمع المقبل.

وكان اتحاد الكرة قد أشار على موقعه الرسمي في خانة تسجيل اللاعبين يوم أمس، إلى قيد لاعب الوحدة، الأرجنتيني تيغالي، ليكون ضمن اللاعبين المواطنين الموجودين في الفريق.

ويحق للاعب الانضمام إلى المنتخب الوطني، بعد أن أمضى أكثر من خمسة مواسم مع فريق الوحدة، كما يحق لفريق الوحدة التعاقد مع لاعب أجنبي بديل ليكون إضافة للفريق في الدور الثاني.

ويعد تيغالي من الهدافين المتميزين حيث انضم إلى نادي الوحدة موسم 2013-2014 وخاض مع الفريق بطولتي دوري الخليج العربي وكأس الخليج العربي ما يقارب من 196 مباراة وسجل خلالها 179 هدفاً وحصل على 36 بطاقة صفراء و3 بطاقات حمراء.

وكان اللاعب قريباً من القيد كلاعب مواطن قبل انطلاقة بطولة كأس آسيا 2019، والتي استضافتها الإمارات ولكن لم تنتهِ الإجراءات في هذا الوقت.

كما أعلن موقع اتحاد الكرة قيد لاعب العين، البرازيلي كايو، ليكون ضمن اللاعبين المواطنين الموجودين في الفريق، وبذلك يحق للاعب الانضمام إلى المنتخب الوطني، بعد أن أمضى أكثر من خمسة مواسم في الدوري الإماراتي ما بين الوصل والعين، كما يحق لفريق العين التعاقد مع لاعب أجنبي بديل ليكون إضافة للفريق في الدور الثاني، وانتقل كايو كانيدو 28 عاماً لصفوف العين بداية الموسم الحالي قادماً من صفوف الوصل مقابل 6 ملايين دولار.