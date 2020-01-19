الأولمبي وأوزبكستان خطوة نحو المربّع الذهبي

المصدر: بانكوك - البيان الرياضي

يخوض منتخبنا الوطني الأولمبي لكرة القدم، في الخامسة والربع مساء اليوم «بتوقيت الإمارات»، مواجهة حاسمة ومصيرية، أمام نظيره منتخب أوزبكستان، باستاد راجا مانجالا في العاصمة بانكوك، ضمن دور الثمانية لبطولة آسيا تحت 23 عاماً، المقامة حالياً في تايلاند، والمؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، ويدخل منتخبنا المباراة بشعار الفوز وطموح خطف بطاقة التأهل إلى المربع الذهبي للبطولة، للمنافسة بقوة على إحدى البطاقات المؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020، حيث يتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى إلى الأولمبياد، ممثلين عن قارة آسيا، إضافة إلى منتخب اليابان «مستضيف البطولة».

وأنهى منتخبنا تحضيراته لمواجهة الغد، بأداء حصة تدريبية على أحد ملاعب بانكوك، تحت قيادة المدير الفني ماسيج سكورزا، وجهازه المعاون، بمشاركة 23 لاعباً، وأعلن الجهاز الطبي جاهزية علي صالح للمباراة، وتبقى مسألة مشاركته في يد الجهاز الفني.

ثقة

وأوضح عبد القادر حسن المشرف الإداري لمنتخبنا الأولمبي، أن مباراة أوزبكستان هي مباراة لاتجاه واحد، ومواجهة لا تقبل القسمة على اثنين، إذ يجب على منتخبنا تحقيق الفوز والتفوق على منافسه، إن أراد الاستمرار في البطولة والمنافسة على لقبها.

ولفت عبد القادر حسن إلى قوة وتمرس المنتخب الأوزبكي، وجدد ثقته الكاملة في نجوم الأولمبي، الذين قدموا مستويات متميزة خلال مرحلة المجموعات، ونجحوا في قيادة المنتخب لاحتلال صدارة المجموعة، مضيفاً أنهم قادرون على تجاوز عقبة أوزبكستان والوصول إلى نصف النهائي. وحول تحضيرات المنتخب، قال: الجهاز الفني قام بتجهيز كل اللاعبين، من خلال التدريبات التي أداها بعد وصوله إلى بانكوك، حيث حرص على رفع معدل اللياقة البدنية، ووزع المهام والواجبات على اللاعبين، كما قام بوضع الاستراتيجية الفنية المناسبة التي يمكن أن تحقق النتيجة المطلوبة.

ووجّه عبد القادر حسن عدة نصائح للاعبين، أهمها التعامل مع المباراة بهدوء وبعيداً عن الانفعالات، مشيراً إلى أهمية اللياقة الذهنية في مثل هذه المواجهات، التي تحتاج إلى المزيد من التركيز، مع عدم تعجل الفوز، لأن الهدف يمكن أن يأتي في أي وقت من أوقات المباراة، مضيفاً أن المنتخب يملك الأدوات التي تمكنه من التفوق على منافسه، وخطف بطاقة نصف النهائي.

خليفة الحمادي: المباراة الأهم

أشار خليفة الحمادي لاعب الجزيرة والمنتخب، إلى عدم تفريط المنتخب في فرصة التأهل إلى نصف نهائي آسيا، مؤكداً عزم الجميع على تحقيق الفوز على أوزبكستان، معتبراً أن المباراة هي الأهم في مشوار المنتخب في البطولة، خاصة أن مباريات مرحلة المجموعات كان التعويض فيها ممكناً حتى لو تعرض المنتخب للخسارة، لكن مواجهة أوزبكستان لا تقبل سوى نتيجة واحدة هي الفوز. وحول التحضيرات، كشف خليفة الحمادي أن الجهاز الفني أولى المباراة اهتماماً كبيراً، وحرص على دراسة المنافس من كل الجوانب حتى يتمكن من وضع الاستراتيجية المناسبة للتفوق عليه، كما شرح للاعبين المهام المطلوب تنفيذها خلال المباراة.

وتطرق خليفة الحمادي بالحديث إلى مشاركة المنتخب في هذه البطولة، موضحاً أنها أكسبتهم خبرة إضافية وأن تصدرهم للمجموعة الرابعة وضع على عاتقهم مسؤولية كبيرة، مؤكداً أنهم حريصون على تحقيق تطلعات الجماهير الإماراتية المتعطشة لإنجازات كروية جديدة.

ألوان

اعتمدت اللجنة الفنية ألوان قمصان المنتخبين في المباراة، ويرتدي منتخبنا الأبيض الكامل، فيما يرتدي منتخب أوزبكستان اللون الأزرق الكامل .وأوضح أن مباريات المراحل الإقصائية ستشهد لعب أوقات إضافية وركلات ترجيحية في حال انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل، كما يسمح بالتبديل الرابع في الأوقات الإضافية.

طاقم تحكيم صيني

عيّن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم طاقم حكام صينياً لإدارة مباراة منتخبنا وأوزبكستان بقيادة فو مينغ وبعاونه شي كيانغ وتشاو يي، بجانب ما نينغ «حكماً رابعاً»، وإيفان روبيرت من أستراليا «حكم فيديو» ومواطنه بيرت جيمس، «وحكم فيديو مساعد»، والأردني أدهم المخادمة «حكم فيديو مساعد».

ماجد راشد: خطف بطاقة التأهّل

وعد ماجد راشد لاعب وسط اتحاد كلباء ومنتخبنا الوطني الأولمبي، بالقتال بقوة لخطف بطاقة التأهل لنصف نهائي كأس آسيا تحت 23 سنة، وذلك عندما يواجه منتخبنا نظيره الأوزبكي في مباراة ربع النهائي يوم الأحد، مؤكداً أنهم لن يدخروا أي جهد في سبيل تحقيق هذا الهدف. ووصف ماجد راشد المباراة بالمصيرية والمهمة في مشوار المنتخب في هذه البطولة، لافتاً إلى أن الطريق الوحيد للوصول إلى نصف النهائي يمر عبر تجاوز عقبة أوزبكستان، وأن التفوق على المنافس أمر حتمي لبلوغ المرحلة المقبلة وضمان مواصلة المشوار في سبيل الحصول على واحدة من البطاقات المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية.

أداء

وأكد ماجد راشد جاهزية كل عناصر المنتخب لخوض المباراة، مبيناً أن أي لاعب يقع عليه الاختيار من قبل الجهاز الفني لقائمة البداية سيكون قادراً على القيام بالمهمة وتقديم الأداء المطلوب، لأن كل اللاعبين في كامل الجاهزية.

سكورزا: جاهزون لكل السيناريوهات

أكد سكورزا مدرب منتخبنا الأولمبي، جاهزية كافة اللاعبين للمباراة، مشيراً إلى أن المعنويات مرتفعة، وأن اللاعبين في أتم الجاهزية لتقديم مستوى يؤهلهم إلى تحقيق الفوز والتأهل إلى الربع الذهبي للبطولة، والاقتراب أكثر من تحقيق حلم التأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020.

وقال خلال المؤتمر الصحافي، أمس، إن مواجهة أوزبكستان تختلف تماماً عن مباريات مرحلة المجموعات، خاصة أن كل منتخب يسعى لتقديم كل ما يملك لتحقيق الفوز، على اعتبار أنه لا مجال للتعويض، مشيراً إلى أن الجهاز الفني عمل على تجهيز اللاعبين لكافة السيناريوهات، سواء الأوقات الإضافية أو ركلات الجزاء الترجيحية، وقال: رغم أن المنتخب لم يحصل على الراحة الكافية، إلا أن الجهاز الفني حرص على وضع البرنامج المناسب، من خلال تدريب استشفائي وتدريب خفيف أمس، إلى جانب محاضرتين.

وأشاد سكورزا بالدور الذي يلعبه الجهاز الإداري في مسألة التهيئة النفسية للاعبين، والكادر الطبي والفني، في إعادة تأهيل المصابين.

يحيى نادر: لن نفرّط في الفرصة

أكد يحيى نادر لاعب العين ومنتخبنا الأولمبي، تطلع المنتخب للوصول إلى نصف نهائي كأس آسيا تحت 23 سنة، مشيراً إلى أن المنتخب وبعد تأهله عبر صدارة المجموعة الرابعة، أصبح على بعد خطوة واحدة من نصف النهائي، وأنهم لن يفرطوا في هذه الفرصة وسيقاتلون بقوة من أجل حسم نتيجة المباراة.

وأشاد نادر بالأجواء الرائعة التي تسود المنتخب، مبيناً أن الجميع في روح معنوية عالية، ويؤدون التدريبات بحماس منقطع النظير، ويتنافسون بقوة من أجل الحصول على فرصة المشاركة في المباراة المقبلة، مضيفاً أن المنافسة بين اللاعبين في مصلحة المنتخب وتوفر مزيداً من الخيارات للجهاز الفني لاختيار قائمة المباراة، وقال نجوم المنتخب كلهم عزيمة وإصرار لمواصلة تقديم العروض المميزة وتحقيق النتائج الجيدة التي تمكن المنتخب من مواصلة المشوار في هذه البطولة والمضي فيها إلى أبعد مدى، والحصول على واحدة من البطاقات المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو 2020.

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