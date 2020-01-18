الأبيض الأولمبي يؤكد جاهزيته للقاء أوزبكستان في ربع نهائي كأس آسيا

المصدر: وام

يخوض منتخبنا الوطني الأولمبي لكرة القدم في تمام الساعة الثامنة والربع ( الخامسة والربع بتوقيت الإمارات ) من مساء يوم غد الأحد مواجهة حاسمة ومصيرية أمام نظيره منتخب أوزبكستان باستاد راجا مانجالا في بانكوك ضمن الدور ربع النهائي لبطولة آسيا تحت 23 عاماً المقامة حالياً في تايلاند والمؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020

ويدخل منتخبنا المباراة بشعار الفوز وخطف بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي للبطولة للمنافسة بقوة على إحدى البطاقات المؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020، حيث يتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى إلى الأولمبياد، ممثلين عن قارة آسيا إضافة إلى منتخب اليابان "مستضيف البطولة

وأنهى منتخبنا تحضيراته لمواجهة الغد بأداء حصة تدريبية على أحد ملاعب التدريب في بانكوك تحت قيادة المدير الفني ماسيج سكورزا وجهازه المعاون بمشاركة 23 لاعباً وهم : حمدان البارود، وماجد راشد، وخالد الظنحاني، ومحمد الحمادي، وخالد البلوشي، وعبدالله رمضان، وخليفة الحمادي، ومحمد العطاس، وزايد العامري، وعبدالرحمن العامري، وماجد سرور، وخلفان النوبي، وعيد خميس، ومحمد شاكر، ويحيى نادر، وعلي عيد، وجاسم يعقوب، وسعيد سويدان، ومحمد الشامسي، وطحنون الزعابي، ويحيى الغساني، وعلي صالح، وعبدالرحمن صالح، حيث أعلن الجهاز الطبي جاهزية علي صالح للمباراة بنسبة عالية جداً وتبقى مسألة مشاركته في يد الجهاز الفني.

جاء تأهل منتخبنا إلى الدور ربع النهائي بعد تصدره للمجموعة الرابعة برصيد 5 نقاط من تعادل سلبي أمام فيتنام وفوز على كوريا الشمالية بهدفين دون رد، وتعادل إيجابي مع الأردن بهدف لمثله، فيما تأهل منتخب أوزبكستان كوصيف للمجموعة الثالثة برصيد 4 نقاط من تعادل مع إيران بهدف لمثله، وفوز على الصين بهدفين دون رد وخسارة من كوريا الجنوبية بهدفين لهدف.

وأكد ماسيج سكورزا مدرب منتخبنا الأولمبي لكرة القدم جاهزية كافة اللاعبين لخوض مباراة الغد أمام أوزبكستان، مشيرا إلى أن المعنويات مرتفعة، وأن اللاعبين في أتم الجاهزية لتقديم مستوى يقودهم إلى تحقيق الفوز والتأهل إلى الدور نصف النهائي للبطولة والإقتراب أكثر من تحقيق حلم التأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020 .

وقال سكورزا خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم بحضور وسائل الإعلام إن مواجهة أوزبكستان تختلف تماماً عن مباريات مرحلة المجموعات، خاصة أن كل منتخب يسعى لتقديم كل ما يملك لتحقيق الفوز على اعتبار أنه لا مجال للتعويض، مشيرا إلى أن الجهاز الفني عمل على تجهيز اللاعبين لكافة السيناريوهات سواء الأوقات الإضافية أو ركلات الجزاء الترجيحية.

وأضاف سكورزا " على الرغم من أن المنتخب لم يحصل على الراحة الكافية كونه وصل إلى بانكوك مساء أمس قادما من مدينة بوريرام التي استضافت مباريات المجموعة الرابعة، إلا أن الجهاز الفني حرص على وضع البرنامج المناسب من خلال تدريب استشفائي صباح أمس وتدريب خفيف اليوم إلى جانب محاضرة نظرية وأخرى للفيديو، مشيدا بالدور الذي يلعبه الجهاز الإداري في مسألة التهيئة النفسية للاعبين والكادر الطبي والفني في إعادة تأهيل اللاعبين المصابين وتجهيزهم بالوقت المناسب".