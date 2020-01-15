«الأولمبي».. التعادل يكفي أمام الأردن للتأهل الآسيوي

المصدر: دبي- العوضي النمر

يكفي الأبيض الأولمبي التعادل أمام الأردن في المباراة التي تجمعهما يوم غد، في آخر منافسات دور المجموعات، للتأهل إلى الدور ربع النهائي لبطولة آسيا تحت 23 سنة والمقامة في تايلاند، ولكن تعليمات الجهاز الفني بقيادة البولندي ماسيج سكورزا للاعبين كانت حاسمة بضرورة السعي لتحقيق الفوز للبعد عن أية حسابات للتأهل.

صدارة الرابعة

بعد فوز الأولمبي على كوريا الشمالية بهدفي خليفة الحمادي وزايد العامري، في اللقاء الذي جمعهما أمس الأول، تصدر الفريق المجموعة الرابعة التي يتنافس فيها منتخبنا الوطني، برصيد 4 نقاط من مباراتين، بفارق الأهداف أمام الأردن، مقابل نقطتين لفيتنام، في حين بقي رصيد كوريا الشمالية خالياً من النقاط، ويتقابل في الجولة الثالثة والأخيرة في نفس التوقيت غداً الخميس، منتخبنا الأولمبي مع نظيره الأردني على ملعب استاد بوريرام، ومنتخبا فيتنام وكوريا الشمالية، على ملعب استاد راجامانجالا.

حسابات التأهل

ويكفي الأبيض الأولمبي التعادل أمام نظيره الأردني لضمان التأهل بعد ارتفاع رصيده إلى 5 نقاط، في حين أن الأردن المتساوي مع منتخبنا ولكل منهما 4 نقاط فإنه يحتاج للفوز من أجل حسم بطاقة التأهل من دون انتظار نتيجة المباراة الثانية، وأما في حالة التعادل فإنه يتوجب عليه انتظار نتيجة مباراة فيتنام وكوريا الشمالية نظراً لتميز الأبيض بفارق الأهداف، وسيكون منتخب فيتنام مطالباً بتحقيق الفوز أمام كوريا الشمالية الذي يتفوق بفارق هدفين، وتضمن له نتيجة الفوز بهدفين التأهل بشكل مؤكد بغض النظر عن نتيجة المباراة الثانية.

إعادة النشاط

وخضع لاعبو الأولمبي إلى تدريبات إعادة النشاط يوم أمس، بعد لقاء الفريق أمام كوريا الشمالية، وبذل جهداً كبيراً من أجل تحقيق الفوز الأول في البطولة بعد أن سبق أن تعادل أمام فيتنام من دون أهداف، وحرص الجهاز الفني على راحة اللاعبين من التدريبات الفنية الكروية، لتوفير نوع من الراحة للاعبين لحسن الاستعداد للقاء المقبل الحاسم أمام الأردن، في حين خضع اللاعب زايد العامري إلى الفحوص الطبية بعد الكدمة الشديدة التي تعرض لها خلال المباراة، وسيبذل الجهاز الطبي جهوداً طيبةً من أجل إتمام شفاء اللاعب قبل موقعة غد الحاسمة.

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واستعرض الاتحاد الآسيوي لكرة القدم خلال تقرير نشره على موقعه الرسمي، حظوظ المنتخبات، مع ختام الجولتين الأولى والثانية، ومع حسم منتخب كوريا الجنوبية، البطاقة الأول إلى الدور التالي، وفقدان منتخبي اليابان والصين، لفرصة التأهل.

وأشار الآسيوي في تقريره، إلى أن هناك 13 منتخباً تتنافس من أجل الفوز بالبطاقات السبع المتبقية لعبور دور المجموعات والبقاء في المنافسة، مع تأكيد أن البطولة يشارك فيها 16 منتخباً، وتم تقسيمهم 4 مجموعات، ويتأهل أول فريقين في كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي، وتتأهل المنتخبات الحاصلة على المراكز الثلاثة الأولى في البطولة، إلى دورة الألعاب الأولمبية 2020 في طوكيو.

فوز غالٍ

وعبر زايد العامري مهاجم منتخبنا الأولمبي عن سعادته الكبيرة بالفوز الذي حققه المنتخب على كوريا الشمالية في ثانية مواجهات المنتخب في النهائيات، مؤكداً أن الفوز يعد في غاية الأهمية كونه رفع رصيد المنتخب إلى 4 نقاط وعزز من فرصته في خطف إحدى البطاقتين المؤهلتين إلى الدور المقبل.

وعلق زايد على الهدف الرائع الذي سجله في المباراة، مبيناً أنه توج جهود زملائه بتسجيل الهدف، مشيراً إلى أن الجميع يعمل بروح الفريق الواحد، وصولاً لتحقيق الهدف الأسمى وهو التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية للمرة الثانية في تاريخ الكرة الإماراتية.

وأكد أنهم وضعوا مباراة كوريا الشمالية خلف ظهورهم بمجرد إطلاق الحكم صافرة نهاية اللقاء، وأصبح التركيز منصباً على مباراة الأردن.

مستقبل

اعتبر عيسى مير، عضو اللجنة الانتقالية لاتحاد الكرة مشرف المنتخبات الوطنية، أن المنتخب الأولمبي هو مستقبل كرة القدم الإماراتية، في وجود عدد كبير من اللاعبين الموهوبين القادرين على تمثيل المنتخب الوطني، وأشاد مير بالمستوى الذي قدمه اللاعبون في المباراتين السابقتين أمام فيتنام وكوريا الشمالية، مثمناً الجهد الكبير الذي بذلوه وتوجوه بالحصول على أربع نقاط ، مؤكداً أن الأولمبي قادر على تقديم الأفضل في المباريات المقبلة.

وشدد على الأهمية الكبيرة للمباراة المقبلة في ختام مرحلة المجموعات أمام المنتخب الأردني، خاصة وأن الفوز فيها أو التعادل يضمن لمنتخبنا التأهل إلى المرحلة التالية، مجدداً ثقته الكاملة في مجموعة اللاعبين .

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