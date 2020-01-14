الاتحاد الآسيوي: الأولمبي الإماراتي يكفيه التعادل مع الأردن للتأهل

المصدر: البيان الإلكتروني

استعرض الاتحاد الآسيوي لكرة القدم خلال تقرير نشره على موقعه الرسمي، حظوظ المنتخبات، بما فيها منتخبنا الوطني الأولمبي في التأهل إلى الدور ربع النهائي من بطولة آسيا تحت 23 عاماً 2020 في تايلاند، مع ختام الجولتين الأولى والثانية، ومع حسم منتخب كوريا الجنوبية، البطاقة الأول إلى الدور التالي، وفقدان منتخبي اليابان والصين، لفرصة التأهل.

وأشار الاتحاد في بداية تقريره، إلى أن هناك 13 منتخب، يتنافس من أجل الفوز بالبطاقات السبع المتبقية من أجل عبور دور المجموعات والبقاء في المنافسة، مع التأكيد على أن البطولة يشارك فيها 16 منتخب، وتم تقسيمهم على 4 مجموعات، ويتأهل أول فريقين في كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي، وتتأهل المنتخبات الحاصلة على المراكز الثلاثة الأولى في البطولة، إلى دورة الألعاب الأولمبية 2020 في طوكيو.

وعن فرص التأهل في المجموعة الرابعة التي يتنافس فيها منتخبنا الوطني، أوضح أن الإمارات تتصدر الترتيب برصيد 4 نقاط من مباراتين، بفارق الأهداف أمام الأردن، مقابل نقطتين لفيتنام، في حين بقي رصيد كوريا الشمالية خالياً من النقاط، ويتقابل في الجولة الثالثة والأخيرة في نفس التوقيت بعد غدً الخميس، منتخبنا الوطني مع نظيره الأردني على ملعب استاد بوريرام، ومنتخبي فيتنام وكوريا الشمالية، على ملعب استاد راجامانجالا.

وأشار الاتحاد الآسيوي، إلى أن المنتخب الإماراتي يكفيه التعادل مع منتخب الأردن لضمان التأهل، في حين أن الأردن تحتاج للفوز من أجل حسم بطاقة التأهل دون انتظار نتيجة المباراة الثانية، أما في حالة التعادل فإنه يتوجب عليه انتظار نتيجة مباراة فيتنام وكوريا الشمالية.

ومن جهته فإن منتخب فيتنام سيكون مطالب بتحقيق الفوز أمام كوريا الشمالية بفارق هدفين على كوريا الشمالية، وتضمن له هذه النتيجة التأهل بشكل مؤكد بغض النظر عن نتيجة المباراة الثانية.