النقطة الرابعة طموح الأولمبي أمام كوريا الشمالية

المصدر: بوريرام - البيان الرياضي

يدخل منتخبنا الأولمبي لكرة القدم امتحاناً صعباً اليوم مدته 90 دقيقة، أمام منتخب كوريا الشمالية بطموح الوصول إلى النقطة الرابعة في نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً المقامة حالياً في تايلاند والمؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية «طوكيو 2020»، ويلعب منتخبنا وفي رصيده نقطة واحدة حققها بالتعادل مع فيتنام في ضربة البداية بالمجموعة الرابعة، وحرص الجهاز الفني على عقد اجتماعات مكثفة مع اللاعبين للتركيز على تصحيح الأخطاء التي حدثت في المباراة الأولى.

وأكد البولندي سكورزا، مدرب المنتخب، ثقته بقدرة فريقه على تقديم عرض قوي أمام كوريا الشمالية، وقال: يجب علينا الاستفادة من جميع الفرص، وأن نكون أكثر دقة أمام المرمى إذا أردنا الفوز.

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