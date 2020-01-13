«الأولمبي» وكوريا الشمالية.. طموح الفوز الأول

المصدر: بوريرام - البيان الرياضي

يخوض منتخبنا الأولمبي لكرة القدم في تمام الثانية والربع ظهراً بتوقيت الإمارات من ظهر اليوم على ملعب بوريرام أمام كوريا الشمالية مباراته الثانية في نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً المقامة حالياً في تايلاند والمؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 لحساب المجموعة الرابعة التي يتصدرها المنتخب الأردني برصيد 3 نقاط ومنتخبنا ثانياً برصيد نقطة وفيتنام ثالثاً بذات الرصيد وكوريا الشمالية رابعاً بدون أي نقطة.

ويدخل الأبيض الأولمبي مواجهة اليوم بطموحات كبيرة نحو تحقيق الفوز الأول والوصول إلى النقطة الرابعة وإنعاش آماله في المنافسة على إحدى البطاقتين المؤهلتين إلى الدور ربع النهائي خاصة بعد تعادله في المباراة الأولى أمام منتخب فيتنام سلبياً بدون أهداف في مباراة جاءت قوية من الجانبين.

تدريبات

واختتم منتخبنا تحضيراته لمواجهة كوريا الشمالية بأداء حصة تدريبية اليوم تحت قيادة وإشراف المدير الفني ماسيج سكورزا وجهازه المساعد بمشاركة 23 لاعباً هم: حمدان البارود، ماجد راشد (اتحاد كلباء) خالد الظنحاني، محمد الحمادي، خالد عبدالرحمن الظنحاني (بني ياس) عبدالله رمضان، خليفة الحمادي، محمد العطاس، زايد العامري، عبدالرحمن العامري (الجزيرة) ماجد سرور (الشارقة) خلفان النوبي، عيد خميس عيد (شباب الأهلي دبي) محمد شاكر، يحيى نادر، علي عيد (العين) جاسم يعقوب البلوشي، سعيد علي سويدان (النصر) محمد الشامسي، طحنون حمدان الزعابي، يحيى الغساني (الوحدة) علي صالح، عبدالرحمن صالح (الوصل).

حرص

وحرص الجهاز الفني على عقد اجتماعات مكثفة مع اللاعبين بعد نهاية مباراة فيتنام تم خلالها متابعة شريط مباراة فيتنام ومباراة كوريا الشمالية مع الأردن وتحليل الحالات ونقاط الضعف والقوة في منتخب كوريا الشمالية وطريقة وأسلوب لعبه وكذلك التعرف على بعض الجوانب التي رافقت أداء اللاعبين في المباراة الأولى ومحاولة تلافي بعض الأخطاء.

ويقوم الجهاز الإداري لمنتخبنا متمثلاً بعبدالقادر حسن المشرف الإداري للمنتخب وجمال بوهندي مدير المنتخب بجهود كبيرة لتهيئة اللاعبين من الناحية النفسية من خلال المحاضرات النظرية والجلسات الجانبية مع عدد من اللاعبين المؤثرين في صفوف المنتخب.

جاسم يعقوب: طموحنا الفوز

أكد جاسم لاعب نادي النصر ومنتخبنا الوطني الأولمبي، اكتمال جاهزية المنتخب لأداء المباراة الثانية، مشيراً إلى أن جميع اللاعبين على أهبة الاستعداد لخوض اللقاء، وتحقيق نتيجة إيجابية تقرب الأبيض الأولمبي أكثر من التأهل إلى المرحلة التالية.

ووعد جاسم يعقوب بمضاعفة الجهود من أجل تحقيق الفوز والحصول على النقاط الثلاث، لافتاً إلى أن المنتخب أدى بصورة جيدة في المباراة الأولى أمام فيتنام، لكن الحظ لم يحالفه في التفوق على منافسه حيث انتهت المباراة بالتعادل السلبي. وأبان اللاعب الشاب أن الجهاز الفني حرص على إعداد المنتخب بالصورة المطلوبة لخوض مباراته الثانية، وعمل على تصحيح بعض الأخطاء التي صاحبت الأداء أمام فيتنام، وشدد على تفادي السلبيات .

وحول المنافسة بين المنتخبات في المجموعة الرابعة، أوضح جاسم يعقوب أن كل المنتخبات ستكون حريصة على تحــــقــــيق الفــــوز في الجولة الثانية. (بوريرام- البيان الرياضي)

تحكيم عُماني

عين الاتحاد الآسيوي لكرة القدم طاقم تحكيم دولي عُماني لإدارة مباراة منتخبنا مع كوريا الشمالية بقيادة أحمد الكاف (ساحة) يعاونه أبوبكر العامري (مساعداً أول) راشد الغيثي (مساعداً ثانياً) والماليزي محمد أميرول (حكماً رابعاً). من ناحية أخرى يتواجد مع بعثة الأبيض الأولمبي في مدينة بوريرام عيسى مير عبدالرحمن وأحمد بن درويش عضوي اللجنة الانتقالية لاتحاد الكرة.

وتحظى البعثة بمتابعة مستمرة ودائمة من رئيس وأعضاء اللجنة الانتقالية لاتحاد الإمارات لكرة القدم والأمين العام الذين يحرصون بشكل يومي على التواصل مع الجهاز الإداري للاطمئنان على اللاعبين وبث روح الحماس فيهم.

علي صالح: ندرك أهمية المباراة

وعد علي صالح لاعب نادي الوصل ومنتخبنا الوطني الأولمبي، بتقديم كل ما يملك من أجل قيادة المنتخب مع بقية زملائه، لتحقيق الفوز على كوريا الشمالية، مؤكداً حرصه على مواصلة التألق، بعد أن ظهر بصورة لافتة في المباراة الأولى.

وقال علي صالح إنهم يدركون الأهمية الكبيرة لهذه المباراة وضرورة تحقيق الفوز فيها، مضيفاً أن الجهاز الفني تحدث إلى اللاعبين، وطالبهم بتقديم أفضل مستوى والتفوق على كوريا الشمالية.

وأشار علي صالح إلى أن المنتخب الأولمبي يضم مجموعة كبيرة من اللاعبين الموهوبين، الذين يملكون الكثير ليقدموه خلال هذه البطولة، متمنياً أن يوفقوا في تسخير قدراتهم لصالح المنتخب، وينجحوا في قيادته للوصول إلى طوكيو 2020.

وأعلن نجم المنتخب الأولمبي أنه استعد بشكل خاص لهذه المباراة، التي يأمل أن يقدم فيها كل ما يملك، ويسهم مع بقية زملائه في تحقيق الفوز، حتى يعزز حظوظ المنتخب في مواصلة المشوار في هذه البطولة المهمة، التي تضم منتخبات قوية ومتمرسة تبحث جميعها عن لقب البطولة.

سكورزا: علينا الاستفادة من جميع الفرص

أعرب البولندي ماسيج سكورزا، مدرب منتخب الإمارات، عن ثقته بقدرة فريقه على تقديم عرض قوي أمام كوريا الشمالية، موضحاً: «يجب علينا الاستفادة من جميع الفرص، وأن نكون أكثر حزماً ودقة أمام المرمى إذا أردنا تحقيق النتيجة المطلوبة في هذه المباراة المهمة، من أجل التأهل للدور الثاني». وقال سكورزا: «قام اللاعبون بعمل جيد في المباراة الأولى أمام فيتنام، حيث قاتلنا بقوة، ولعبنا باندفاع أمام فريق منظم يمتاز بالسرعة».

وأضاف: «الآن انتهينا من الفصل الأول من المنافسة في المجموعة، وأنا عندي ثقة باللاعبين، حيث إنني واثق بأن لديهم المزيد لتقديمه أمام كوريا الشمالية، وفي هذه المباراة سيكون الفوز طموحنا الوحيد».

وعن إهدار الفرص خلال المباراة الأولى، أوضح المدرب: «يجب أن نعمل على هذا الجانب بالتحديد، إذ صنعنا الفرص للتسجيل، ولكننا لم نتمكن من استغلالها».

وأضاف: «عقدنا جلسة مثمرة لمتابعة وتحليل الأداء والوقوف على النقاط السلبية، لتلافيها أمام كوريا الشمالية، أعتقد أن اللقاء ليس بالسهل، وهي مواجهة أتوقعها قوية وحاسمة في طريق التأهل إلى دور الثمانية».

ري يو آيل: درست منتخب الإمارات جيداً

وعد ري يو آيل، مدرب منتخب كوريا الشمالية الأولمبي، بتلافي الأخطاء التي وقع فيها منتخبه خلال المباراة الأولى له أمام منتخب الأردن التي خسرها الفريق 1 - 2. وأضاف، خلال حديثه عن استعدادات فريقه لمواجهة منتخبنا الأولمبي في الجولة الثانية من المجموعة الرابعة لنهائيات بطولة آسيا تحت 23 سنة المؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020: «قمنا بتحليل منتخب الإمارات بشكل جيد من خلال مباراته أمام فيتنام، وكذلك استفدنا الكثير من الدروس بعد الأخطاء التي ارتكبناها في المباراة الأولى، ولهذا يمكن أن نقدم مستوى أفضل في المباراتين المقبلتين، ولنبدأ من مباراة اليوم التي يمكن أن تعيدنا إلى قلب المنافسة حال الفوز بها».

وأردف بالقول: «برغم أننا قدمنا أفضل ما بوسعنا أمام الأردن، إلا أننا ارتكبنا بعض الأخطاء، خاصة في الدفاع، كانت تلك مباراتنا الأولى، والعديد من اللاعبين لم يكونوا مستعدين تماماً من الناحية الذهنية، ولهذا نحن نعتقد أننا قادرون على القيام بعمل أفضل أمام الإمارات».