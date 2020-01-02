دبي والمشاهير.. قصة عشق عمرها عقود

المصدر: دبي - عدنان الغربي

«دبي والمشاهير» قصة عشق طويلة، عمرها قرابة 50 عاماً، تعود بدايتها إلى سبعينيات القرن الماضي، عندما زارها فريق سانتوس البرازيلي عام 1973 بقيادة نجمه بيليه لخوض مباراة ودية ضد نادي النصر، الذي كان وراء استضافة كل الأندية الكبيرة بدبي، خلال تلك الفترة مثل ساوباولـو البرازيلي وأرسنال الإنجليزي في 1976 وغيرهما من الأندية الكبيرة.

وفي 1982 أقام أسطورة الملاكمة محمد علي كلاي 3 نزالات استعراضية في دبي ضد الملاكم الأمريكي جيمي إيليس، والألماني راينر هاتمان، ومع مرور السنوات تعززت مكانة دبي العالمية في استقطاب المشاهير من مختلف المجالات.

وأصبحت وجهتهم المفضلة لقضاء إجازاتهم السنوية وعطلة رأس السنة الميلادية. كما شهدت الأيام القليلة الماضية توافد العديد من نجوم الرياضة إلى دبي، مثل البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس، والفرنسي زين الدين زيدان ومواطنه كريم بن زيما والكرواتي لوكا مودريتش نجم النادي الملكي والإسباني داني كرفاخال، وعدد من نجوم التنس، إضافة إلى قائمة من النجوم الذين حضروا في مؤتمر دبي الرياضي الدولي وجائزة غلوب سوكر.