«دبي والمشاهيـر» قصة عشق عمرها 50 عاماً

المصدر: دبي- عدنان الغربي

«دبي والمشاهير» قصة عشق طويلة، عمرها قرابة 50 عاماً، تعود بدايتها إلى سبعينيات القرن الماضي، عندما زارها فريق سانتوس البرازيلي عام 1973 بقيادة نجمه بيليه لخوض مباراة ودية أمام نادي النصر، الذي كان وراء استضافة كل الأندية الكبيرة بدبي، خلال تلك الفترة مثل ساوباولـو البرازيلي وأرسنال الانجليزي في 1976 ثم أندية ونجوم ليفربول وتونتهام وساوثهامبتون وأستون فيلا وجلاسكو رينجرزالأسكتلندي وسلتيك وانتراخت فرانكفورت الألماني وهيركليس الهولندي، وريد ستار اليوغسلافي، إضافة إلى قدماء المنتخب الإنجليزي الفائز بكأس العالم 1966 وفي مقدمتهم نجماه بوبي تشارلتون وبوبي مور اللذان استضافهم العميد في 1975.

وفي 1982 أقام أسطورة الملاكمة محمد علي كلاي 3 نزالات استعراضية في دبي ضد الملاكم الأمريكي جيمي إيليس، والألماني راينر هاتمان، ومع مرور السنوات تعززت مكانة دبي العالمية في استقطاب المشاهير من مختلف المجالات، وأصبحت وجهتهم المفضلة لقضاء إجازاتهم السنوية وعطلة رأس السنة الميلادية، على حساب مدن عالمية كبيرة مثل لندن ونيويورك وباريس وسيدني وروما.

وشهدت الأيام القليلة الماضية توافد العديد من نجوم الرياضة إلى دبي، مثل البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس، والفرنسي زين الدين زيدان ومواطنه كريم بن زيما والكرواتي لوكا مودريتش نجم النادي الملكي والإسباني داني كرفاخال، وعدد من نجوم التنس مثل السويسري روجيه فيدرر، والصربي نوفاك ديوكوفيتش، والرومانية سيمونا هاليب والأوكرانية ايلينا سفيتولينا، والفرنسي غاييل ممفيس ومواطنته كريستينا ملادونوفيتش، واليوناني ستيفانوس تسيتسيباس، إضافة إلى قائمة من النجوم الذين حضروا في مؤتمر دبي الرياضي الدولي وجائزة غلوب سوكر مثل المدرب الفرنسي ديديه ديشامب، والمدرب الإيطالي فابيو كابيللو، وريان غيجز أسطورة مانشستر يونايتد وروميلو لوكاكو نجم انتر ميلان والمنتخب البلجيكي وجواو فيليكس لاعب «أتلتيكو مدريد» والمنتخب البرتغالي إضافة إلى قائمة طويلة من مشاهير الرياضة. وهناك ما لا يقل عن 10 عوامل جعلت من دبي مدينة جاذبة للمشاهير والنجوم، في مقدمتها ما تنعم به من أمن وكرم الضيافة ومنتجعاتها وفنادقها الفخمة، ومراكز التدريب المتطورة بها وسهولة الوصول إليها عبر طيران الإمارات أو شركات الطيران الأخرى، والطقس الجميل وتنوع أنشطتها وفعالياتها الرياضية والترفيهية وغيرها من العوامل.

1 الأمن

«الأمن» في مقدمة العوامل التي يضعها الزوار ومن بينهم النجوم ضمن معايير اختيار لوجهتهم السياحية، وهو العامل الذي يدعم اختيار دبي بما أن الإمارات من ضمن الدول العشر الأوائل في العالم، والأولى إقليمياً على قائمة أكثر الدول التي يمكن العيش فيها بأمان، وذلك وفقاً لاستبيان «إكسبات إنسايدر»، والذي أصدرته شبكة «إنترنيشن» الألمانية المعنية بشؤون المغتربين حول العالم في عام 2018.

2 منتجعات وفنادق فخمة

توفر دبي إقامة مثالية لكلّ من يسافر إليها لقضاء إجازة ممتعة، فهي تضم أفخم المنتجعات والفنادق في العالم وتقدم أرقى الخدمات لزوّارها، ويتم افتتاح العديد من الفنادق الجديدة في الإمارة طوال العام، بدءاً من المنتجعات السياحية الفخمة، وصولاً إلى الوجهات الهادئة والمريحة، وبإمكان النجوم التمتع بالطبيعة الصحراوية الحقيقية في دبي، من خلال خوض تجربة مميزة في محمية دبي الصحراوية والتجول في الصحراء من خلال رحلات السفاري.

3 ملاعب ومراكز تدريب متطورة

لا يتوقف النـــجوم خلال فترة إجازاتهم عن ممارسة نشاطهم الرياضي، بهدف الحــفاظ على جاهزيتهم البدنية والاستعداد للاستحقاقات القادمة، لذا يأخذون بعين الاعتبار جودة الملاعب الرياضية ومراكز التدريب عند اختيار وجهتهم السياحية.

4 التسامح وكرم الضيافة

قيم التسامح وكرم الضيافة، التي اشتهرت بها دولة الإمارات، أسهمت في تعزيز مكانتها وجهة سياحية مفضلة لكل الجنسيات حول العالم، حيث يقيم بها أكثر من 200 جنسية تنعم بالحياة الكريمة والاحترام، وترسّخ قوانين الدولة قيم الاحترام والمساواة، وتجرّم الكراهية والعصبية وأسباب الفرقة والاختلاف.

ويسهم تنوع هذه الجنسيات والتعددية الثقافية لدولة الإمارات في استقطاب المزيد من الزوار ومن بينهم نجوم الرياضة العالميين.

5 طيران الإمارات

بإمكان زوار دبي الوصول إليها من أي مكان في العالم بسهولة، وبفضل طيران الإمارات ترتبط دبي بأكثر من 150 وجهة عالمية، ضمن شبكة خطوطها الواسعة في 86 دولة عبر القارات الست، وهو ما جعل مطار دبي الدولي يحصد لقب أكثر المطارات ازدحاماً في العالم للمسافرين الدوليين مرات عدة، وتستخدم طيران الإمارات أحد أحدث الأساطيل في الأجواء.

6 أجمل شتاء في العالم

تمتلك دبي طقساً دافئاً خلال هذه الفترة من العام، ما جعلها توصف بـ«أجمل شتاء في العالم» وهو ما يمثل عامل جذب للمشاهير والنجوم الذين يبحثون عن تجنب البرد المزعج والاستمتاع بجمال أشعة الشمس والسباحة في البحر وهو نشاط غير متوفر في أغلب المناطق في العالم التي تتميز بفصل شتاء بارد.

7 هدوء وخدمات راقية

يقضي النجوم إجازاتهم في راحة وهدوء بعيداً عن مطاردة المعجبين وضغوطات العمل، كما ينتقلون بحرية وينعمون بأرقى الخدمات مثل سيارات الليموزين وغيرها، إضافة إلى توفر العديد من الأطباق الشهية والصحية العالمية التي تناسبهم.

8 شواطئ ساحرة

تضم دبي أجمل الشواطئ في العالم وتوفر لزوارها تجارب متنوعة لقضاء أوقات تتنوع بين السباحة والرياضات البحرية والتقاط الصور وتجارب تناول الطعام بإطلالات ساحرة على مياه البحر الزرقاء.

ويعد شاطئ «ذا بيتش» في «جميرا بيتش ريزيدنس» من أكثر الشواطئ ارتياداً من قبل النجوم، وشكل الأسبوع الماضي فرصة لالتقاء العديد من النجوم وجهاً لوجه، حيث يضم كل ما يتمناه المرتادون للاستمتاع بيوم رائع، بدءاً من خيارات تناول الطعام، إلى متاجر البيع بالتجزئة، والمناطق المصممة للعب، إلى النوادي الرياضة.

9 فعاليات متنوعة واحتفالات عالمية

توفر دبي لسكانها وزائريها من مختلف أنحاء العالم العديد من الوجهات العائلية والأنشطة المتنوعة، التي تناسب جميع الفئات والأعمار، كما تنظم احتفالات مدهشة بمناسبة الاحتفال برأس السنة الميلادية، إضافة إلى الفعاليات الرياضية مثل مؤتمر دبي الرياضي الدولي وجائزة غلوب سوكر، التي تستقطب أبرز نجوم كرة القدم في العالم.

10أنشطة للأطفال

تعتبر دبي مدينة مفضلة لدى الأطفال، ففيها الكثير من الأنشطة الخاصة بهم، سواء كان ذلك في الفنادق حيث تقدم وجبات خاصة للأطفال وخدمات مجالستهم إذا لزم الأمر، كما يستمتع الأطفال في المتنزهات، والمتاحف، والمسابح، ومراكز الترفيه المختلفة، ويفـضل النـجوم اصطحاب أطفالهم معهم، خال زيارتهــم لدبي لمـــشاركتهم الفرحـــة وقضاء أوقات ممتعـة.