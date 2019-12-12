«السعادة» لشباب الأهلي

المصدر: متابعة - البيان الرياضي

فاز شباب الأهلي على الوحدة 4 - 0 أمس ، في الجولة الثامنة من دوري الخليج العربي لكرة القدم ، محققاً السعادة لجماهيره، بالوصول إلى النقطة 19، محتفظاً بالوصافة بفارق نقطة عن الشارقة المتصدر، سجل الأهداف كل من عيد خميس وأحمد عبد الله جميل وليوناردو وأحمد خليل في الدقائق 36، و53، و81، و89، ولعب الوحدة منذ الدقيقة 13، بعشرة لاعبين لطرد الحسين صالح،واحتسب الحكم ركلة جزاء لأحمد خليل، بالرجوع إلى تقنية الفيديو «فار»، ولكن ليوناردو أضاعها «ق13»، ولعبت «فار» دورها في احتساب هدف عيد خميس «ق36» بعد إلغائه، وتاكيد عدم صحة هدف أحمد خليل «ق86».



وتعادل النصر والعين 2-2، في الوقت المحتسب بدل الضائع، والذي شهد احتساب ركلة جزاء لـ«العميد» مستعيناً بتقنية الفيديو«فار» سجل منها أنطونيو خوسيه هدف التعادل.

سجل هدفي العين لابا كودجو، من ركلة جزاء «ق 41»، وكايو كانيدو «ق 45+ 2»، وسجل أنطونيو خوسيه، هدفي النصر «ق 54، 95» وبهذه النتيجة رفع العين رصيده إلى 15 نقطة ثالثاً، النصر إلى 14 نقطة خامساً، وشهدت المباراة طرد محمد فايز لحصوله على البطاقة الصفراء الثانية.

وتخطى «فخر أبوظبي» «إعصار» حتا بنتيجة 2 - 0 ، ورفع رصيده إلى 14 نقطة، سجل الهدفين خلفان مبارك و«عموري» «ق 36 و60»، وتسببت تقنية «فار»في إلغاء هدفين ، للإسباني لوبيز «حتا»، ولمبخوت «الجزيرة».

وأحبط الوصل مفاجأة ضيفه الفجيرة، وتغلب عليه 3 - 2 رافعاً رصيده إلى 11 نقطة، سجل ثلاثية «الإمبراطور»، ليما هدفين، «ق 57و79» وأحمد علي «ق67»، وللفجيرة غابرييل، وأحمد موسى «ق 74 و92».

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