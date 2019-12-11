جماهير العين تطلق وسم إقالة ليكو بعد التعادل مع النصر

المصدر: العين- طلحة عبدالله

عبرت جماهير نادي العين عن غضبها بعد تعادل فريقها أمام النصر بهدفين لمثلهما، مساء اليوم على ملعب استاد هزاع بن زايد لحساب الجولة الثامنة من دوري الخليج العربي لكرة القدم، وحملت المدرب الكرواتي إيفان ليكو، مسؤولية الخسارة. وأطلقت وسم (إقالة ليكو) على منصة التواصل الاجتماعي "تويتر". معتبرة أنه السبب في تراجع مستوى وأداء الفريق.

ولم يحافظ العين على تقدمه بهدفين نظيفين على النصر بنهاية شوط اللعب الأول، حيث جاء في الشوط الثاني بمستوى مهزوز وتباعدت خطوطه على نحو ملحوظ، ليسيطر ضيفه النصر على مجريات الأمور ويضغط بقوة حتى أدرك التعادل وعاد بنقطة ثمينة. تاركا الحسرة والغضب للعيناوية.

ومنذ تعاقده مع العين كمدير فني للفريق البنفسجي قاد ليكو العين في 15 مباراة فاز في 8 وتعادل 5 مرات، وخسر مباراتين.