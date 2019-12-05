شكوك حول مشاركة يوسف جابر

المصدر: دبي ـ إيهاب زهدي

تحوم الشكوك حول مشاركة المدافع يوسف جابر، مع فريقه شباب الأهلي أمام الوصل غداً، في دور الثمانية لكأس الخليج العربي لكرة القدم، بسبب الإصابة التي تعرض لها اللاعب خلال مشاركته مع منتخبنا الوطني الأول في «خليجي 24».

وينتظر الجهاز الفني لشباب الأهلي بقيادة المدرب الأرجنتيني أروابارينا، التقرير الطبي النهائي من الجهاز الطبي للفريق، للوقوف على مدى مشاركة جابر في لقاء الغد، خاصة وأن اللاعب تغيب عن المواجهة الأخيرة لمنتخبنا بالبطولة الخليجية، بسبب الإصابة. وانضم اللاعبون الدوليون، مساء أمس، إلى تدريبات الفريق.

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