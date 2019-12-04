أروابارينا يجتمع مع لاعبي شباب الأهلي الدوليين للتعرف على حالتهم النفسية

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

أشار الأرجنتيني رودولفو أروابارينا مدرب شباب الأهلي، إلى أنه سيعقد اجتماعاً مع لاعبي الفريق الدوليين للتعرف على حالاتهم النفسية والبدنية قبل اتخاذ قرار الدفع بهم أمام الوصل بعد غدً الجمعة، في الدور ربع النهائي لكأس الخليج العربي للكرة، وذلك تخوفاً من تأثر اللاعبين الدوليين بحالة من الإحباط، بسبب نتائج المنتخب الوطني الأخيرة.

وقال: "سأعقد مع اللاعبين الدوليين الأربعة، جلسة خاصة، وهم لاعبين كبار، والكرة للأسف تحدث فيها مثل هذه النتائج، وربما تعطي تأثيرات سلبية مرة واحدة، ولذا أود التعرف على حالتهم، ولكنهم لاعبين كبار لديهم الخبرة الكبيرة، وسأعرف مدى جاهزيتهم للدفع بهم أمام الوصل، خاصة محمد مرزوق وإسماعيل الحمادي، اللذان لعبا فترة طويلة في المباراة الأخيرة، ويوسف جابر، والذي يعاني من الإصابة، وأود التعرف على حالته".

وعن مواجهة الوصل، قال: "المباراة في غاية الأهمية والصعوبة، وهناك تفاصيل صغيرة تتحكم بنتيجة مثل هذه المباريات، وأنا أطالب لاعبي شباب الأهلي بالمزيد من التركيز واللعب بروح قتالية، في ظل وجود أكثر من مباراة مهمة للفريق خلال ديسمبر الجاري".

وعن مدى الأفضلية التي يملكها من العمل موسمين مع الوصل قبل توليه تدريب شباب الأهلي، قال: "لكل مباراة ظروفها مختلفة، وأعرف أغلب اللاعبين رغم التغييرات الكثيرة، ولكن لاعبي الوصل يعرفونني جيداً، وهم المسؤولين عن الأداء داخل الملعب، ولا ننسي مدى صعوبة الوصل، ولابد من العمل بشكل جيد، ولدينا شهر ملئ بالمباريات الهامة في الكأس والدوري كل 4 أو 5 مباريات، ونتمنى اجتياز هذا الشهر بشكل جيد، بداية من لقاء الوصل، ثم نفكر في المواجهات التالية".

وأضاف: "عاد لاعبي المنتخب إلى تدريبات شباب الأهلي اليوم الأربعاء، ووليد عباس يقضي فترة استشفاء، وسوف نتعرف على حالة لاعبي المنتخب ومدى جاهزيتهم لخوض اللقاء، وعموماً جميع اللاعبين جاهزين وتحت أمر الجهاز الفني، مع الأخذ بالاعتبار أن شباب الأهلي لديه شهر ديسمبر الحالي، 6 مباريات بواقع مباراة كل 4 أيام تقريباً".

وعن تألق فابيو دي ليما الحالي مع الوصل، وإمكانية فرض رقابة لصيقة عليه، قال: "هذه ليست طريقتي أو منهجي في كرة القدم، وإذا خصصت لاعب لمراقبته، فأنا فقدت لاعب من فريقي، ومن الصعب أيضاً، فرض قيود على ليما بما يمتلكه من إمكانيات يعرفها الجميع، ونحاول تدوير الكرة بسرعة وبنوع من التركيز، وإجبار ليما بالانشغال بالأداء الدفاعي".