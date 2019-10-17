«الأبيض» حلم المونديال في خطر!

المصدر: دبي - البيان الرياضي

بات حلم «الأبيض» الإماراتي بالتأهل إلى نهائيات مونديال 2022 في خطر، بعد الأداء المهزوز الذي ظهر به أمام تايلاتد، ضمن الجولة الثالثة من التصفيات المشتركة (مونديال 2022 وكأس آسيا 2023)، حيث خسر بهدفين لهدف، وتبع الخسارة أداء غير مقنع أثار مخاوف جماهير الإمارات.

ودبّ الخوف في نفوس عشاق «أبيض الملايين»، ليس بسبب الخسارة في موقعة «تاماسات»، بل للمردود المتواضع وغير المطمئن خلال المباريات الثلاث، فالفوز أمام ماليزيا في الجولة الأولى وأمام إندونيسيا في الجولة الثانية لم يكن مقنعاً، وأقل بكثير من طموحات الجماهير.

لقد واجه منتخبنا صعوبات كبيرة في فرض أسلوبه أمام منتخبات مصنّفة درجةً ثانيةً آسيوياً، فكيف الحال في التصفيات النهائية عندما يصطدم بمنتخبات عريقة، مثل: السعودية، وأستراليا، واليابان، والعراق، وكوريا الجنوبية؟ الكرة الآن في ملعب المدرب مارفيك ليصحح المسار حتى لا يضيع حلم المونديال.

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