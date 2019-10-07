استدعاء شاهين عبدالرحمن وإسماعيل الحمادي إلى قائمة المنتخب

المصدر: البيان الإلكتروني

قرر الجهاز الفني والإداري لمنتخبنا الوطني الأول لكرة القدم استبعاد لاعب نادي الشارقة ماجد سرور من قائمة المنتخب الوطني خلال معسكره الحالي المقام في دبي استعداداً لمواجهتي إندونيسيا وتايلند ضمن التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023 .

ويأتي القرار بسبب مخالفة اللاعب لتعليمات الجهاز الفني والإداري للمنتخب وعدم التقيد بها، حيث سيتم اتخاذ الإجراءات المتبعة حسب اللوائح .

من جهته ضم الجهاز الفني بقيادة فان مارفيك مدافع الشارقة شاهين عبدالرحمن ولاعب شباب الأهلي اسماعيل الحمادي لقائمة الأبيض، حيث حضر اللاعبان لمقر المعسكر وسيشاركان في تدريبات اليوم .