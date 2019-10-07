مارفيك لنجوم «الأبيض»: لا تخدعكم هزائم إندونيسيا

المصدر: دبي- العوضي النمر

حذر الهولندي فان مارفيك المدير الفني لمنتخبنا الوطني لكرة القدم، لاعبي «الأبيض» من الاستهانة بمنتخب إندونيسيا قبل موقعة الخميس المقبل في التصفيات المشتركة المؤهلة لمونديال 2022 وكأس آسيا 2023، وأكد للاعبين أن هزائم منتخب إندونيسيا خلال الجولتين الماضيتين، يجب ألا تخدعهم، حيث خسر المنافس أمام كل من ماليزيا وتايلاند، جاء ذلك خلال تدريبات المنتخب أمس بملعب الوصل.

واستبعد مارفيك 3 لاعبين من معسكر «الأبيض» الحالي في دبي وهم خلفان مبارك وحسن المحرمي، والحارس محمد الشامسي، وانضم إلى التدريبات أمس عادل الحوسني حارس الشارقة بعد أن تم استدعاؤه إثر إصابة محمد الشامسي خلال مباراة فريقه الوحدة مع بنى ياس في الجولة الثالثة لدوري الخليج العربي، فيما خضع وليد عباس إلى الراحة بموافقة الجهاز الفني.

حضر المران عبدالله الجنيبي نائب رئيس اتحاد الكرة وهشام الزرعوني رئيس لجنة المسابقات ومحمد بن هزام الأمين العام وإبراهيم النمر الأمين العام المساعد.

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