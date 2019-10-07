المصدر: دبي - العوضي النمر

يواصل منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم تدريباته على ملعب الوصل في زعبيل، استعداداً لمواجهة إندونيسيا الخميس المقبل على استاد آل مكتوم في نادي النصر، في إطار مباريات المجموعة السابعة بالتصفيات المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023، ويغادر بعدها المنتخب للقاء منتخب تايلاند في بانكوك 15 الجاري.

وتؤكد المؤشرات في تدريبات «الأبيض» ، أن خطة مواجهة إندونيسيا ستكون هجومية، وأن مثلث الرعب المكون من علي مبخوت و«عموري» وأحمد خليل، سيكون جاهزاً في الموعد، ووضح حرص المدرب الهولندي فان مارفيك على توفير الانسجام بين اللاعبين بجانب التدريب على خطة اللعب التي سيلعب بها الفريق أمام إندونيسيا، ، وأكد المدرب للاعبين أن نتائج منتخب إندونيسيا خلال الجولتين الماضيتين يجب ألا تخدعهم، بعد خسارته أمام كل من ماليزيا وتايلاند، وحذر مارفيك من حدوث حالة استرخاء بينهم ، مشيراً إلى أهمية التعامل مع المباراة بكل جدية، من أجل تحقيق الفوز الذي ينشده «الأبيض» من أجل تصدر المجموعة.

القوة الضاربة

واستعاد «الأبيض» القوة الضاربة بظهور «عموري» بمستوى جيد خلال لقاء ماليزيا الماضي، بجانب عودة أحمد خليل مع استمرار تألق علي مبخوت الذي سجل هدفي الفوز أمام ماليزيا، ويعتبر البعض أن «عموري» ومبخوت وخليل اهم ملامح القوة الهجومية للمنتخب لحسم الموقعة، وفي المقابل فإن خط الدفاع يحظى باهتمام كبير من المدرب ومن المنتظر حدوث تغييرات طفيفة فيه.

تشجيع

من ناحية أخرى تعتبر الجماهير سلاحاً فعالاً لشحن همم اللاعبين للقتال على الفوز حتى الدقائق الأخيرة للمباراة، ويسعى اتحاد الكرة الى توفير الأدوات التشجيعية للجماهير من أعلام وشالات ولوحات تشجيعية للاعبين وغيرها من الأمور التي ستزين مدرجات استاد آل مكتوم يوم مباراة إندونيسيا، إلى جانب ترتيبات لتوفير حافلات لنقل الجماهير من مختلف إمارات الدولة بالتنسيق مع الأندية، وفي المقابل قامت أعداد كبيرة من محبي الأبيض بشراء تذاكر المباراة إلكترونياً عبر موقع شركة بلاتينيوم.

هدف

واكد إسماعيل راشد مدير منتخبنا الوطني، أن «الأبيض» يستعد جيدا لمواجهة إندونيسيا، ويدرك اللاعبون أن المباراة ليست سهلة، وقال: هدفنا الفوز سعيا للتأهل إلى المرحلة الثانية من التصفيات، ما يتطلب مزيدا من الجهد والتركيز خلال المباريات المقبلة، والجهاز الفني بقيادة فان مارفيك حرص على اختيار العناصر الأكثر جاهزية لخوض مباراتي إندونيسيا وتايلاند المقبلتين، وحافظ على العناصر التي تواجدت في مباراة ماليزيا بالجولة الأولى التي انتهت بفوز الأبيض بهدفين لهدف مع عودة بعض العناصر التي غابت خلال الفترة الماضية منهم أحمد خليل مهاجم شباب الأهلي، ويتمتع لاعبونا بالخبرة الدولية، ونأمل أن يكون الجميع عند حسن ظن الجهاز الفني والجماهير.

أهمية

وأكد إسماعيل راشد أهمية مباراة إندونيسيا كونها الأولى لـ «الأبيض» على أرضه ووسط جماهيره في التصفيات، مشيراً إلى أن الحضور الجماهيري سيمنح اللاعبين دفعة معنوية كبيرة لتقديم الأفضل والخروج بنتيجة إيجابية أمام إندونيسيا، قبل مواجهة تايلند في بانكوك، وقال الحضور الجماهيري في مباريات الدوري يدعونا للتفاؤل بحضورهم لمؤازرة المنتخب.

29

احتفلت أسرة منتخبنا الوطني بعيد ميلاد مهاجم الفريق المتألق والموهوب علي مبخوت «29 سنة»، وقدم الجميع التهاني له متمنين له مزيداً من التوفيق خلال الفترة المقبلة، مع المنتخب والجزيرة.