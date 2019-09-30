640 معاملة في «ميركاتو» الصيف

المصدر: دبي- العوضي النمر

أغلق «ميركاتو اللاعبين» الصيفي للاعبي كرة القدم أبوابه مساء أمس، بعد أن استمر ساخناً طوال الأشهر الثلاثة الماضية، وتحديداً في 7 يوليو الماضي، وشهدت تلك الفترة قيد 640 لاعبا سواء المواطنين أو الأجانب، بصفوف الأندية المحترفة "الهواة". من بينهم 17 حالة استبدال و30 اعارة و38 حالة انتقال لاعبين من أندية لأخرى. وتم إنهاء 349 معاملة للأندية المحترفة و29 لأندية الدرجة الأولى "الهواة" و361 في مسابقة تحت 21 سنة، ومن المقرر أن يعاد فتح باب القيد في المرحلة الشتوية وتبدأ من 7 يناير إلى 3 فبراير.

وفي مسابقة تحت 19 سنة تم إنهاء519 معاملة، من بينهم 430 معاملة للاعبين مواطنين، و32 حالة تسجيل لأبناء المواطنات، و4 لحملة الجوازات و23 لاعب مقيم. وشهد اليوم الأخير لعملية القيد إنهاء 36 معاملة منها 20 حالة تسجيل و7 حالات استبدال و5 حالات إعارة داخل الدولة و4 حالات إعارة خارج الدولة.

وأبدت عائشة الطنيجي عضو لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين رضاها عن سير العمل خلال فترة القيد الصيفي، وقالت في تصريحات صحافية عقب انتهاء زمن القيد، إن ثقافة الأندية تطورت كثيرا خلال عملية القيد التي تمت طوال الشهور الماضية، وهذا يصب في صالح الأندية والقائمين على عملية التسجيل في اتحاد الكرة، وقالت إن آخر معاملة تم تسجيلها قبل غلق باب القيد بدقيقة واحدة.

وأضافت: "سيكون هناك ملحق لقيد اللاعبين بمنح الأندية فرصة تسجيل لاعبين خارج موعد قيد اللاعبين، حيث أتاح اتحاد الكرة الفرصة أمام الأندية لتسجل لاعبين خلال 21 يوما من تاريخ غلق باب القيد على أن يكون اللاعب حراً وقائمة النادي تسمح بهذا القيد الجديد، وأن يكون عقد اللاعب انتهي قبل موعد غلق باب القيد الصيفي".