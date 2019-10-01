الظفرة يتعاقد مع ثنائي شباب الأهلي

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

تعاقد الظفرة قبل ساعات من إغلاق «الميركاتو» أمس، مع ثنائي شباب الأهلي، لاعب الوسط محمد يوسف غلام «20 عاماً»، ومهاجم منتخب الشباب عبد الله النقبي «20 عاماً»، عن طريق الإعارة لمدة موسم، دعماً لصفوف الفريق في الموسم الحالي، ويعتبر اللاعبان إضافة لصفوف الظفرة، لما يتمتعان به من إمكانات فنية عالية، وسينضم الثنائي لتدريبات الفريق اليوم.



