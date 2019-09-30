النجم الساحلي واتحاد الجزائر وشبيبة القبائل والهلال إلى دور المجموعات بدوري الأبطال

المصدر: د ب أ

بلغ اتحاد الجزائر دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال افريقيا لكرة القدم، بعدما جدد فوزه على مضيفه جورماهيا الكيني وتغلب عليه 2 - صفر اليوم الأحد، في إياب دور الـ32 من المسابقة.

كان اتحاد الجزائر فاز ذهابا 4 - 1، ليبلغ دور المجموعات بنتيجة 6 - 1، في مجموع المباراتين.

سجل المهاجم أمين محيوص، هدفي اتحاد الجزائر في الدقيقتين الثالثة و14.

وتأهل النجم الساحلي التونسي، بطل المسابقة عام 2007، لمرحلة المجموعات أيضا، بفوزه الكبير 3 / صفر على ضيفه أشانتي كوتوكو الغاني.

ونجح الفريق التونسي في تعويض خسارته صفر / 2 في لقاء الذهاب الذي جرى بغانا قبل أسبوعين، ليحجز مقعده في الدور التالي، بفوزه 3 / 2 في مجموع المباراتين.

وافتتح مرتضى بن وناس التسجيل للفريق الملقب بـ(جوهرة الساحل) في الدقيقة 23 من ركلة جزاء، قبل أن يضيف كريم عريبي الهدف الثاني في الدقيقة 67 من ضربة رأس رائعة.

واضطر النجم للعب بعشرة لاعبين في الدقيقة 80، عقب طرد مدافعه صدام بن عزيزة، لكنه رغم النقص العددي، أضاف الهدف الثالث عبر نجمه المتألق كريم عريبي في الدقيقة 85 من ضربة رأس أخرى.

وتأهل شبيبة القبائل الجزائري لنفس الدور، بعد فوزه 5 / 3 بركلات الترجيح على مضيفه حوريا كوناكري الغيني.

وفاز الفريق الغيني 2 / صفر في الوقت الأصلي لمباراة الإياب، وهي نفس النتيجة التي فاز بها الفريق الجزائري في لقاء الذهاب، الذي جرى بملعبه، ليحتكما لركلات الترجيح، التي ابتسمت في النهاية للشبيبة، الفائز باللقب عامي 1981 و1990.

سجل إريستيد بانسيه الهدف الأول لأصحاب الارض في الدقيقة 73، وأضاف ماكامبو الهدف الثاني في الدقيقة 87. علما بأن شبيبة لعب بعشرة لاعبين منذ الدقيقة الـ40 بعد طرد لاعبه بدر الدين سوياد.

واقتنص الهلال السوداني تذكرة الصعود لمرحلة المجموعات، بعد فوزه الثمين 1 / صفر على ضيفه إنييمبا النيجيري.

وكان لقاء الذهاب الذي جرى بنيجيريا انتهى بالتعادل السلبي، ليطيح الفريق السوداني، الذي صعد لنهائي البطولة عامي 1987 و1992، بنظيره النيجيري، حامل لقب المسابقة عامي 2003 و2004.

وسجل وليد الشعلة هدف الهلال الوحيد في الدقيقة 51.

وصعد أول أغسطس الأنجولي للدور ذاته، رغم خسارته صفر / 1 أمام ضيفه جرين إيجلز الزامبي.

واستفاد الفريق الأنجولي من تفوقه بفارق الأهداف المسجلة خارج الأرض، والتي يتم الاحتكام إليها في حال تساوي الفريقين في مجموع مباراتي الذهاب والعودة، حيث فاز أول أغسطس 2 / 1 في مباراة الذهاب التي جرت بزامبيا.

وبلغ تي بي مازيمبي بطل الكونغو الديمقراطية الدور ذاته، بفوزه 3 / 1 على ضيفه فوسا جونيورز من مدغشقر.

كان لقاء الذهاب الذي جرى بين الفريقين في مدغشقر قبل أسبوعين، انتهى بالتعادل بدون أهداف، ليقتنص مازيمبي ورقة الترشح لمرحلة المجموعات.

وافتتح تشيكو أوشيندي واكوبانزا التسجيل لمصلحة مازيمبي في الدقيقة 30، لكن هيريسوا سانتترا أندريامامونجي، أحرز هدف التعادل لفوسا جونيورز في الدقيقة 40، حيث كان هذا التعادل كفيلا بتأهل الضيوف لمرحلة المجموعات.

وشدد مازيمبي من هجماته في الشوط الثاني، ليعود واكوبانزا لهز الشباك من جديد، مسجلا الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة 56، فيما أضاف كوفي كوامي الهدف الثالث في الدقيقة 60.

ولحق فيتا كلوب الكونغولي الديمقراطي بركب المتأهلين لمرحلة المجموعات، بفوزه الصعب 1 / صفر على ضيفه كارا التوجولي.

واستفاد فيتا كلوب من تعادله بدون أهداف في لقاء الذهاب بتوجو، ليواصل مشواره في البطولة التي توج بها عام 1973.

وتقمص إرنست سيوجيرا دور البطولة في اللقاء بتسجيله هدف فيتا كلوب الوحيد في الدقيقة 45.