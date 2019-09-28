فيرسلاين يخلف زاناردي في النصر

المصدر: دبي - عدنان الغربي، كلباء - محمد فضل

بدأت أوراق المدربين تتساقط، وتمت إقالة اثنين من المدربين أمس، هما البرازيلي كايو زاناردي «النصر» والإيطالي فابيو فيفياني «كلباء»، وجاء قرارا الإقالة بعد خسارة النصر أمام عجمان، وكلباء أمام الشارقة بالجولة الثانية لدوري الخليج العربي لكرة القدم، وأصدر مجلس إدارة شركة الكرة في نادي النصر جملة من القرارات خلال اجتماعه مساء أمس، سيتم الإعلان عنها في الساعات القليلة المقبلة، من بينها تعيين الهولندي فيرسلاين المدير الفني لأكاديمية الكرة مدرّباً مؤقتاً للفريق الأول لكرة القدم خلفاً للبرازيلي كايو زاناردي، التي تمت إقالته بسبب سوء نتائج الفريق بعد 5 مباريات رسمية في الموسم لم يحقق فيها إلا فوزاً واحداً أمام اتحاد كلباء في كأس الخليج العربي بينما تعادل مع خورفكان، وخسر من شباب الأهلي وفي الدوري حصد نقطة واحدة من أصل 6 بعد تعادله مع الوصل وخسارته الموجعة من عجمان.

وقرر مجلس الإدارة إعادة تشكيل اللجنة الفنية برئاسـة عبد الرحمن أبو الشوارب وضم إلى عضويتها فيرسلاين إلى جانب الحفاظ على عضوية 3 أعضاء من اللجنة السابقة،وتفيد متابعة «البيان الرياضي» أن التغييرات ستشمل أيضا الإدارة التنفيذية لشركة الكرة، وستقوم اللجنة الفنية بإعادة تقييم كل اللاعبين واختيار المدرب القادم للنصر الذي تشير بعض المصادر إلى أن الهولندي مارسيل كايزر المدرب السابق للجزيرة هو أقرب المرشحين لهذا المنصب، كما يوجد على طاولة «العميد» أسماء أخرى مثل الكرواتي كرونوسلاف غوريتش مدرب بني ياس السابق.



من ناحية أخرى أقال نادي اتحاد كلباء الإيطالي فابيو فيفياني مدرب الفريق الأول لكرة القدم وتكليف مساعده فراس الجباس بالمهمة لحين التعاقد مع مدير فني جديد، وجاء قرار الإقالة عقب اجتماع شركة الكرة مساء أمس، حيث تم الاتفاق على فك الارتباط بالمدرب الإيطالي بسبب سوء النتائج والخسارة الأخيرة للفريق أمام الشارقة 3-1 في الدوري.



وعلم «البيان الرياضي» أن أكثر من مدرب على طاولة كلباء منهم مدرب بني ياس الصربي كرونو يوريتشيت بجانب مدرب هولندي سبق له الإشراف على تدريب الجزيرة قبل مواسم عدة، فضلاً عن أسماء برازيلية عدة.

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