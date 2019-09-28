النصر يقيل المدرب زاناردي

المصدر: عجمان - ياسر قاسم ــ دبي-عدنان الغربي

علم «البيان الرياضي» أن النصر أقال مدربه البرازيلي كايو زاناردي بعد خسارة الفريق الأول لكرة القدم من عجمان 3-1 اول من امس بالجولة الثانية لدوري الخليج العربي.

ولم يظهر النصر بالمستوى المطلوب منذ بداية الموسم، حيث حقق فوزا واحدا من 5 مباريات رسمية بين كأس الخليج العربي والدوري.

وبالنسبة للمباراة لم يكن الهدف المبكر الذي تقدم به النصر على مضيفه عجمان كافياً لفتح الطريق له لحل «العقدة البرتقالية» ووضع حد لتفوق عجمان عليه في آخر موسمين بدوري الخليج العربي، فللموسم الثالث على التوالي يفتتح عجمان انتصاراته في دوري الخليج العربي على حساب «العميد» الذي لم يهنأ بهدف محترفه الأجنبي براندلي كواس أكثر من 3 دقائق، فقلب عجمان النتيجة إلى 3-1 ليتكرر سيناريو موسم 2017-2018 عندما حصل عجمان على أول فوز بالدوري أمام النصر نفسه افتتح به رصيده من النقاط في الجولة الخامسة بعد 4 هزائم على التوالي وهو نفس ما حدث الموسم الماضي حينما تواجه الفريقان في أول جولة، وها هو الموسم الثالث على التوالي يحمل البشرى لعجمان بعد مباراة دراماتيكية.

الفوز «البرتقالي» الغالي ساوى بين الفريقين في عدد مرات الانتصارات في الدوري فعلى مدار 17 مباراة بين الفريقين حقق كل منهما الفوز 6 مرات، وتحقق التعادل في 5 مناسبات.

تركيز

أرجع أيمن الرمادي المدير الفني لعجمان نجاح فريقه في قلب تأخره لفوز بالثلاثة، للتركيز وعدم التسرع في التعامل مع أفضلية النصر في البداية، مشيراً إلى أن النتيجة لا تعني أن النصر كان سيئاً، ولكن حسن تقدير لاعبيه مهد لهم طريق الفوز وخص الشقيقان حسن وحسين عبدالرحمن بالإشادة وعدهما مفتاحاً للفوز، وأثنى على ما قدمه جميع اللاعبين بمن فيهم النيجيري جودوين الذي تم استبداله بحسين عبدالرحمن.

وأشاد الرمادي بكفاءة الحكم أحمد عيسى، وأكد أنه سعيد بمستوى التحكيم نظراً لدقته في التعامل مع حالات صعبة جداً.

تغييرات

وفي آخر تصريحاته عقب المباراة أوضح البرازيلي زاناردي أن الخسارة من عجمان لا تعبر عن المستوى الجيد الذي بدأ به الفريق المباراة مشيراً لأفضلية النصر في الشوط الأول، وقال: فريقنا سجل هدفاً وتم إلغاؤه بعد العودة لتقنية «فار»، مشيراً إلى أن عجمان اعتمد في الشوط الثاني على المرتدات.

واعترف زاناردي بتأثير الخسارة في فريقه معنوياً ونفسياً، وقال: خسارة 5 نقاط بأول جولتين ليست نهاية المطاف