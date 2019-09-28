شباب الأهلي قمة.. والديربي «عنابي» بـ«نيران صديقة»

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

حسم شباب الأهلي قمة دوري الخليج العربي لكرة القدم، أمس، بفوزه الكبير على الفجيرة 5 - 1 باستاد راشد بالجولة الثانية من دوري الخليج العربي لكرة القدم، ووصوله إلى النقطة السادسة، متفوقاً بفارق الأهداف عن الشارقة والعين «برصيد النقاط نفسه».

واستعاد الوحدة توازنه، وحقق فوزه الأول في الدوري، وتغلب على الجزيرة بثلاثة أهداف مقابل هدفين في ديربي العاصمة باستاد آل نهيان، في ختام مباريات الجولة، ووضع «العنابي» أول ثلاث نقاط في رصيده، ليقفز إلى المركز السادس في جدول الترتيب خلف الجزيرة الذي تلقى أول هزيمة في البطولة. حفل الديربي بالإثارة والندية منذ الدقيقة الأولى، وجاء متكافئاً بين الفريقين في معظم فترات اللقاء.

تقدم الجزيرة بهدف في الدقيقة 10 عن طريق تسديدة قوية من عامر عبد الرحمن «على الطاير» من على حدود منطقة الجزاء سكنت الزاوية اليمنى لحارس الوحدة محمد الشامسي. وأدرك الإسباني كارليتوس التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 20،ونجح خلفان مبارك في وضع الجزيرة في المقدمة، مجدداً بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 46، قبل أن يعود هداف الوحدة تيغالي لمعادلة النتيجة للمرة الثانية بهدف من ركلة جزاء في الدقيقة 51. وخطف الوحدة الفوز بهدف من «نيران صديقة»، بعد أن سجل مدافع الجزيرة محمد العطاس بالخطأ في مرماه في الدقيقة 87.

وفي مباراة أخرى، تعادل خورفكان وحتا 1 - 1 باستاد كلباء.

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