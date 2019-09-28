شباب الأهلي يقسو على الفجيرة ويشعل القمة

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

واصل شباب الأهلي عروضه القوية، أمس، وحقق فوزاً قاسياً على ضيفه الفجيرة 5-1، على ملعب استاد راشد بدبي، ضمن الجولة الثانية من دوري الخليج العربي لكرة القدم، ليرفع الفرسان رصيدهم إلى 6 نقاط، ويشعل الصراع على قمة الترتيب، وتوقف رصيد الذئاب عند 3 نقاط.

وشهدت المباراة سيطرة واستحواذاً كاملاً من شباب الأهلي، والذي سجل هدفيه كل من لوفانور في الدقيقة 6، ومحمد جمعة «بيليه» في الدقيقة 16، ولاعب الفجيرة ياسر سالم بالخطأ في مرماه في الدقيقة 69، ومارياني في الدقيقة 73، ومحمد جابر في الدقيقة 89، واعتمد الفجيرة طريقة دفاعية في الأداء، وسجل هدفه الوحيد حميد عباس في الدقيقة 35.

هدف أول

لم تطل فترة جس النبض بين الفريقين، بعدما سجل شباب الأهلي، هدفاً مبكراً في الدقيقة 6، بعد ركنية لعبها كارتابيا من الجانب الأيمن، وحولها يوسف جابر برأسه، لترتد من حارس الفجيرة عبد الله التميمي، لتجد لوفانور، والذي سددها قوية في الشباك، معلناً تقدم شباب الأهلي.

وتخلى الفجيرة عن حذره الدفاعي بعد الهدف المبكر، وارتد شباب الأهلي لدقائق محاولاً امتصاص حماس «الذئاب»، ونظم شباب الأهلي هجمة مرتدة بتمريرة سحرية من محمد جمعة، إلى ليوناردو، لينفرد بحارس الفجيرة في الدقيقة 10، ويضعها في المرمى الخالي، ولكن انشقت الأرض عن فهد سبيل كابتن الفجيرة، ليحولها إلى ركنية قبل أن تتجاوز خط المرمى.

هدف ثان

فاجأ شباب الأهلي، ضيفه الفجيرة بهدف ثان بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 16، بقدم محمد جمعة «بيليه»، ليزداد موقف الفجيرة صعوبة، وفي وقت مبكر من المباراة، في ظل سيطرة شبه مطلقة من شباب الأهلي، وبدون أدنى خطورة من الفجيرة. وظلت سيطرة شباب الأهلي، قائمة على المباراة، وسط تلك السيطرة، ينجح الفجيرة في تقليص الفارق برأسية حميد عباس في الدقيقة 35، بعد ركلة حرة لعبت عرضية ساقطة وسط دفاعات شباب الأهلي، والذي نجح في الحفاظ على تقدمه وإنهاء الشوط الأول لصالحه 2-1.

3 أهداف

حافظ شباب الأهلي على نفس الأداء في انطلاقة الشوط الثاني، وسدد ليوناردو كرة قوية ارتطمت بجسد المدافع فهد سبيل وتحولت إلى ركلة ركنية في الدقيقة 49، في ترجمة لضغط «فرسان دبي» بكل الخطوط، ومحاصرته للفجيرة في نصف ملعبه، والذي تحسن أداءه الدفاعي كثيراً عن الشوط الأول، لتظل سيطرة شباب الأهلي، بدون شراسة هجومية.

وأجرى مدربي الفريقين، تعديلات مهمة على التشكيلتين في الدقيقة 65، لزيادة الفعالية الهجومية، وسجل شباب الأهلي الهدف الثالث في الدقيقة 69، بنيران صديقة، عن طريق ياسر سالم بالخطأ في مرمى فريقه الفجيرة، بعد عرضية من لوفانور لاعب شباب الأهلي. وأحرز مارياني الهدف الرابع لشباب الأهلي، بتسديدة قوية في الدقيقة 73، لينهي آمال الفجيرة بالعودة إلى اللقاء مع دخول المباراة إلى دقائقها القاتلة، خاصة وأن شباب الأهلي، ظل محافظاً على سيطرته المطلقة على اللقاء، وسط غياب كامل للخطورة من الفجيرة. وزاد المدافع محمد جابر من غلة فريقه التهديفية، بهدف برأسية قوية وجميلة في الدقيقة 89، لتحتفل جماهير شباب الأهلي، بانتصار مهم وكبير في لقاء العودة إلى ملعب استاد راشد، ويزيد «فرسان دبي» من غلة نقاطهم في البطولة.

6

حملت مباراة أمس، الرقم 8 في سلسلة لقاءات الفريقين في عصر الاحتراف، وتحديداً في بطولتي الدوري وكأس المحترفين، وحقق شباب الأهلي الفوز في 6 مباريات، وتعادل في مباراة، وكانت الأولى بينهما في عصر الاحتراف، وانتهت 1-1، وخسر شباب الأهلي مباراة واحدة، وكانت 1-3 بختام الموسم الماضي، وهي النتيجة التي ألقت بطوق النجاة للفجيرة للبقاء في المحترفين هذا الموسم.

8

يحمل الفجيرة آثار خسارة ثقيلة 1-8 من شباب الأهلي في انطلاقة موسم 2015-2016، على ملعب استاد راشد، والذي شهد أيضاً أمس، النتيجة الثانية الأكبر في تاريخ الفريقين، بفوز شباب الأهلي 5-1، وكان الفوز بالثمانية سبباً في رفع معنويات لاعبي شباب الأهلي، والذي توج بطلاً للدوري وقتها، وبرصيد 66 نقطة، جمعها من الفوز في 21 مباراة، والتعادل في 3 مباريات، والخسارة في مباراتين.

1239

شهدت مباراة شباب الأهلي والفجيرة أمس، على ملعب استاد راشد بدبي، حضوراً متميزاً بلغ 1239 مشجعاً لكلا الفريقين، والمعروف أنها المباراة الأولى التي تقام على الملعب الرئيس لشباب الأهلي في استاد راشد، بعد غياب قرابة موسم، لظروف مشاركة الملعب في استضافة نهائيات كأس آسيا، والتي جرت في الإمارات أوائل العام الجاري.