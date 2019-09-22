منشآت اتحاد الكرة.. الأولى عربياً

المصدر: دبي - العوضي النمر

يضم مبنى اتحاد الكرة الواقع في الخوانيج بدبي، العديد من المنشآت المتطورة التي تعتبر إضافة متميزة، يمكن من خلالها مزاولة العديد من الأنشطة المختلفة التي ينظمها اتحاد الكرة، مثل منافسات الكرة لمنتخبات المراحل السنية، سواء التي تقام على ملاعب عشبية أو ترتان، ومباريات الكرة الشاطئية، ومباريات الكرة النسائية، حتى منافسات كرة الصالات والألعاب التي تقام في ملاعب مغطاة، أقام لها صالة مغطاة حديثة، معدة لاستقبال المباريات الرسمية، ما جعل اتحاد الكرة يعتلي الصدارة العربية، وربما الآسيوية، في مجمع الملاعب المتطورة والحديثة الموجودة في مقره الرئيس في دبي.

مشروع مجمع المنشآت الكروية، يؤكد تميز اتحاد الكرة، ويسهم في تعزيز دور دبي في دعم قطاع كرة القدم بشكل خاص، والرياضة بشكل عام، حيث تكفلت حكومة الإمارة بتحمل التكاليف الخاصة بإنشاء تلك المنشأة المتطورة.

معايير

«البيان الرياضي» قام بجولة في مختلف المنشآت الرياضية في اتحاد الكرة، للتأكد من توافر معايير الأمن والسلامة، بهدف المحافظة على سلامة أبنائنا في الملاعب الرياضية، وظهر خلال الجولة، التزام الاتحاد بمعايير الأمن والسلامة، خاصة في ما يتعلق بملاعب المراحل السنية، ويبذل اتحاد الكرة جهوداً كبيرة من أجل توافر كافة معايير الأمن والسلامة في مختلف ملاعبه.

وشهدت ملاعب اتحاد الكرة خلال الفترة الماضية، مراجعة شاملة لإجراءات الأمن والسلامة، بعد واقعة لاعب الجزيرة أحمد ربيع، حيث قام اتحاد الكرة بإعادة تجديد شاملة لملاعبه، من خلال الاستعانة بشركات متخصصة، تولت تنفيذ التطوير وتوفير معايير الأمن والسلامة.

مواصفات

ويتميز مقر اتحاد الكرة في دبي، بوجود مرافق رياضية عالية المواصفات متاحة للاستخدام في مجالات عدة، على مستوى عالمي من المميزات والمعايير، منها ملعب ذياب عوانة الرئيس، المعد طبقاً للمواصفات المعتمدة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم والأمن والسلامة، ويحتوي على مدرج رئيس، وإنارة ليلية، ويستضيف تدريبات المنتخبات الوطنية والمباريات الودية.

وخلال الفترة الماضية، تم تطوير هذا الملعب، حيث تم زراعة أرضية عشب حديثة، تحافظ على سلامة اللاعبين، وتطوير شبكة الري الخاصة بالملعب، إضافة إلى تطوير الإضاءة، التي تم استبدالها بأخرى حديثة متطورة، وفق المواصفات العالمية بدعم من الاتحاد الدولي «فيفا»، كما تم تغليف أعمدة الإنارة بمواد عازلة، من أجل المحافظة على سلامة اللاعبين، في حالة الاصطدام بتلك الأعمدة، خلال المباريات والتدريبات.

تجهيز

كما يضم اتحاد الكرة ملعب فرعي رقم (2)، يتميز بكونه مجهزاً لاستضافة تدريبات المنتخبات الوطنية للمراحل السنية الفرق الزائرة، بالإضافة إلى تدريبات الحكام، والدورات التدريبية والتخصصية، وهو ملعب عشبي ضمن المقاسات المعتمدة للاتحاد الدولي لكرة القدم لإقامة مباريات عليه، إضافة إلى كونه معداً لإقامة التمارين والمباريات في الفترة الليلية، ويخضع الملعب للتطوير خلال الفترة الحالية، من أجل توفير كافة إجراءات الأمن والسلامة لمرتادي الملعب.

مرافق

وتعتبر الصالة الرياضية في مقر اتحاد الكرة، مفخرة للرياضيين، فهي متعددة الاستعمالات، حيث تستضيف تدريبات منتخب الصالات، وبعض مباريات دوري كرة قدم الصالات المحلي، وتستخدم أيضاً لاستضافة بعض الفعاليات والمناسبات خلال الموسم، وذلك لاتساعها وتجهيزها بكافة المرافق المساندة من مدرج للحضور الجماهيري، بالإضافة إلى المرافق الصحية والرياضية والمكاتب الإدارية، وتحظى باهتمام وتوافر عوامل السلامة لمستخدمي الصالة.

ملعب رملي

كما يضم مبنى اتحاد الكرة في الخوانيج، أول ملعب رملي للعبة الكرة الشاطئية، وهو أول ملعب يقام بعيدا عن الأماكن المخصصة لمثل هذه الملاعب على شواطئ البحار، ويشهد الملعب الرملي تدريبات منتخب كرة القدم الشاطئية، بمتابعة وصيانة دائمة، حيث يتميز هذا الملعب بجميع المواصفات والمعايير المطلوبة دولياً من نوعية الرمل، التي تم إحضارها من على الشواطئ المخصصة لذلك، وفق المواصفات الخاصة باللعبة، إضافة إلى كميته وكثافته وطرق إصلاحه لتوفير أرضية شاطئية ملائمة لإقامة المباريات الرسمية للمنتخب، وهو الملعب الذي يتدرب عليه منتخب الإمارات للشاطئية، استعداداً لكأس العالم في الباراغواي 2019.

كفاءة

ويحظى ملعب العشب الصناعي بأهمية ضمن المرافق المتوفرة في مقر الاتحاد، حيث تقام عليه الدورات التدريبية التخصصية للمدربين والحكام والحكمات، ويستضيف بعض تمارين المراحل السنية للمنتخبات، خاصة التي تشارك في بطولات تقام على ملاعب «ترتان»، وصولاً إلى استضافة بعض الفرق الخارجية، وأفراد المجتمع الراغبين في استئجار الملعب للترفيه، يتميز العشب الصناعي المستخدم بكفاءته وجودته العالية، ومطابقته لمعايير الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» للملاعب والأمن والسلامة.

2014

افتتح الجوهرة السمراء بيليه منشآت اتحاد الكرة بمقره في وادي العمردي بمنطقة الخوانيج بدبي، 16 مارس 2014 بحضور مجلس إدارة اتحاد الكرة، وحشد من كبار الشخصيات الرياضية، وشهد الاحتفال فريق كوزموس بمناسبة زيارته للإمارات حين ذاك.

2006

تم وضع حجر الأساس لمقر اتحاد الكرة عام 2006، في احتفال كبير شهده جوزيف بلاتر رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم السابق، إضافة لرئيس الاتحاد الآسيوي وقتها، والعديد من الشخصيات الرياضية، فيما تم الانتهاء من المرحلة الأولى للمقر في عام 2008.

48

بخلاف الملاعب المختلفة يحتوي المبنى الرئيسي للاتحاد على مسرح للمحاضرات وورش العمل مجهز بكل الأدوات الإلكترونية المتطورة، ومجهز لاستضافة أي مؤتمر صحافي، ويستوعب (48) شخصاً بالإضافة إلى (6) من المحاضرين، بالإضافة إلى (3) غرف اجتماعات ومؤتمرات إضافية.

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