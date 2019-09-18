توزيع حقوق البث الرقمي لـ "دوري الخليج العربي" للمواسم الثلاث القادمة

المصدر: د ب أ

أعلنت رابطة الدوري الإماراتي للمحترفين، عن بيع حقوق البث الرقمي لمسابقة دوري الخليج العربي لكرة القدم للمواسم الثلاث القادمة، لشريكين جديدين.

وذكرت الرابطة عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت، أن شركة فان سيت ستحصل على حق نقل المباريات في قارتي أوروبا وأمريكا الشمالية، فيما حصلت شركة سبورتس فليك على حقوق بث المسابقات في أستراليا ونيوزيلندا.

وكانت رابطة الدوري الإماراتي أعلنت عن شراكتها لتوزيع محتوى الفيديو الرقمي مع منصتي دوج أوت وتيك توك، حيث لاقت مقاطع المباريات الخاصة بالرابطة مشاهدات وصلت إلى 2.9 مليون مشاهدة.

واختتمت الرابطة بيانها بوجود مفاوضات حالية مع شركاء أخرين من أجل البث في بقية أنحاء العالم، حيث أكدت قرب إعلان التوصل إلى اتفاق حول ذلك.