«فخر أبوظبي» يكسب رهان النصر العماني بتشكيلة جديدة

المصدر: أبوظبي - محمد محسن

رغم افتقاد الجزيرة لثلاثة من أعمدته الرئيسية إلا أنه نجح في تحقيق فوز مهم على النصر العماني 1 - 0 في بداية مشواره بكأس محمد السادس للأندية الأبطال لكرة القدم ، بهدف زايد العامري، وحقق يورغن ستريبل مدرب الفريق إيجابيات عدة في المباراة، حيث دفع بتشكيلة من المحترفين والمواطنين مدعمة بالمهاجم الشاب العامري، وكسب الرهان بهذه التشكيلة وحقق الفوز من دون الرباعي الدولي علي مبخوت، عموري، خلفان مبارك، وخليفة الحمادي، والذي فضل منحهم الراحة، وهذا الفوزيسهل مهمة الفريق في الإياب لخطف بطاقة التأهل إلى دور الـ 16 للبطولة.

أشاد يورغن ستريبل بالأداء والنتيجة وقال: كان في الإمكان زيادة عدد الأهداف، وحصلنا على المزيد من الفرص ولم تستغل ، لعبنا بتشكيلة جديدة، وكسبنا الرهان بإراحة الرباعي الدولي للاستحقاقات المقبلة، مشيراً إلى أنه أجرى بعض التغييرات خلال المباراة بهدف تخفيف الضغط على اللاعبين.

وأضاف: النصر صعب مهمتنا خلال الشوط الثاني واعتمد على الكرات الطولية لإدراك التعادل.

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