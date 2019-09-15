الجزيرة يعبر النصر العماني

المصدر: متابعة - محمد محسن

فاز الجزيرة أمس على النصر العماني 1 - 0، بمجمع صلالة، ضمن دور الـ 32 لكأس محمد السادس للأندية الأبطال لكرة القدم، وسجل الهدف الوحيد المهاجم الشاب زايد العامري، في الدقيقة 22. وشهد الشوط الثاني فرصاً عدة للنصر، ولم ينجح فاجان افيزيان، وعبدالرحمن سمير في ترجمتها إلى أهداف، فيما لاحت فرصة للاعب الجزيرة عبدالله رمضان في الدقيقة 70.

وخاض «فخر أبوظبي» المواجهة من دون الرباعي الدولي علي مبخوت، وعمر عبدالرحمن «عموري»، وخلفان مبارك، وخليفة الحمادي، حيث فضل المدرب يورغن ستريبل منحهم راحة عقب مباراة منتخبنا الوطني مع ماليزيا في التصفيات المشتركة لكأس العالم 2020 وآسيا 2023.

وتقام مباراة الإياب بين الفريقين 23 الجاري ، لحسم بطاقة التاهل إلى جور الـ 16 للبطولة، وغادرت بعثة الجزيرة عقب نهاية المباراة للاستعداد لمواجهة الظفرة 19 الجاري، في أولى مباريات الدوري، كما أنه سيستضيف النصر العماني في الإياب 23 من الشهر نفسه.