9121 مشجعاً في 6 مباريات!

المصدر: دبي - العوضي النمر

حفظ «كلاسيكو» العين وشباب الأهلي في كأس الخليج العربي لكرة القدم «ماء الوجه» بشأن الحضور الجماهيري للمباريات في انطلاقة الموسم، فيما ظهرت المدرجات شبه خالية في 5 مباريات أخرى رغم الأسماء الكبيرة لفرقها، وكشفت الإحصائيات حضور 6828 مشجعاً لمباراة العين وشباب الأهلي الممتعة والتي شهدت 3 ركلات جزاء.

فيما جاء الحضور الجماهيري في باقي المباريات ضعيفاً للغاية وبلغ 2293 مشجعاً فقط، أي أقل من عدد حضور مباراة «كلاسيكو»، ليبلغ الحضور الجماهيري في الجولة الأولى للكأس 9121 مشجعاً، وهو عدد لا يتناسب مع انطلاقة منافسات الموسم.

وتفصيلاً جاءت إحصائيات الحضور الجماهيري للانطلاقة خجولة، حيث تابع مباراة النصر مع كلباء من المدرجات 635 مشجعاً، ومباراة الجزيرة مع خورفكان 549 مشجعاً، والوحدة مع الفجيرة 528 مشجعاً، وبني ياس مع الشارقة 326 مشجعاً، فيما اكتفى 255 مشجعاً بمتابعة مباراة عجمان مع حتا وهو أقل حضور خلال الجولة.

ويتطلب الأمر سرعة التجاوب مع مبادرة رابطة المحترفين بضرورة اهتمام الأندية بيوم المباراة، وجعله عامل جذب للجماهير من خلال تقديم العديد من الخدمات اللوجستية، وتفعيل إجراءات السحب على 30 سيارة مقدمة من الرابطة للأندية والعديد من الهدايا التي تساهم في تعزيز الحضور الجماهيري للمدرجات.

من ناحية أخرى أكد 53% من المشاركين في استطلاع الرأي الذي أجرته صحيفة البيان عبر موقعها الإلكتروني، وحسابها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن غياب التحفيز يقف حائلاً دون حضور الجماهير للملاعب.

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