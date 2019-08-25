53 % غياب التحفيز وراء عزوف الجماهير عن حضور المباريات

المصدر: دبي ـ عزالدين جاد الله

أكد 53% من نسبة المشاركين في استطلاع الرأي الذي أجرته جريدة البيان خلال الأسبوع الماضي عبر موقعها الإلكتروني، وحسابها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن غياب التحفيز يقف حائلاً دون حضور الجماهير لملاعب دورينا، في حين أشار 34% من المشاركين إلى أن المستوى الضعيف للمباريات سبب قوي في العزوف الجماهيري، بينما أكد 13% من نسبة المشاركين أن هناك حالة واضحة من التقصير لدى مشجعي الأندية في دعم فرقهم.

وطرحت «البيان» سؤالاً محدداً عبر حسابات التواصل الاجتماعي، مفاده: ما سبب عزوف الجماهير عن ملاعب دورينا؟

وبينت نتائج الاستطلاع أن 35% من نسبة المصوتين عبر موقع البيان الإلكتروني أكدوا أن مستوى المباريات المتواضع سبب مهم في غياب الجمهور عن الملاعب، مقابل 19% رأوا أن هناك تقصيراً من مشجعي الأندية في الحضور إلى المدرجات، في حين جاءت النسبة الأكبر لصالح قلة الخدمات التي تحفز الجماهير على الحضور إلى المدرجات بنسبة 46% من نسبة المشاركين عبر الموقع الإلكتروني.

وفي نتائج الاستطلاع على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أكد 33% أن ضعف مستوى المباريات كلمة السر في غياب الجماهير، مقابل 7% فقط أشاروا إلى أن هناك حالة من التقصير لدى المشجعين، وجاءت النسبة الأعظم لصالح الخدمات غير المحفزة، حيث اعتبرها 60% من المصوتين العائق الأساسي أمام حضور الجمهور للمدرجات.

تسهيلات

وأيد فهد المنصوري الشهير بـ«فالودة» رئيس رابطة مشجعي نادي الوحدة الرأي القائل أن الخدمات غير المحفزة السبب في عزوف الجمهور، وقال: سبق وأن طالبنا وذكرنا مراراً وتكراراً أنه لابد لرابطة دوري المحترفين وأن تقدم تسهيلات للجماهير وذلك بالتنسيق مع الأجهزة المعنية لخلق مناخ وبيئة جاذبة للمشجعين للحضور للمباريات بعكس ما نراه حالياً من تضييق على الجمهور، الأمر الذي يعد منفراً للمشجعين.

وأوضح أن أقصى حضور قد لا يتجاوز 3 آلاف مشجع، وفي كثير من المباريات لا يتجاوز الحضور الجماهيري 500 مشجع، في حين أن متوسط الحضور الجماهيري في مباريات الدوري السعودي مثلاً يقارب 10 آلاف مشجع في المباراة الواحدة.

وقال: في السعودية على سبيل المثال تتوافر كل وسائل التشجيع أمام الجماهير من أعلام وأجهزة إطلاق دخان والسماح بدخول الشعلة وزجاجات المياه، والمراوح التي تنثر الرزاز على الجمهور وغيرها من وسائل الجذب والتحفيز الجماهيري، بينما تكون معظم هذه الوسائل غائبة عن ملاعبنا، ورغم وجود بنية تحتية قوية وملاعب عالمية إلا أن وسائل التحفيز غير موجودة.

وأضاف: الأسباب واضحة ويعلمها الجميع ونتمنى من ربطة دوري المحترفين بالتنسيق مع الأجهزة المعنية أن تخلق تسهيلات وتحفيزات أكبر للجماهير.