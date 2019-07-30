الثروة المهدورة.. مواهب الدرجة الأولى يلفها النسيان

المصدر: دبي - البيان

حتى وقت قريب كان دوري الدرجة الأولى المغذي الأول لأندية دوري المحترفين (الخليج العربي) بالمواهب الكروية، لكن سرعان ما لف نجوم «الهواة» النسيان أمام لهفة الأندية الكبرى على التعاقد مع اللاعبين الأجانب للتباهي بهم أمام الجماهير، مقابل عشرات الملايين.

والأجانب فيهم الغث والسمين ولا ينفعون المنتخب الوطني بشيء، بينما مواهبنا المواطنة تبقى الأساس وعماد «الأبيض» على الدوام. فيما مضى، وقبل أن تفقد أندية المحترفين صوابها، أخرجت مواهب من الهواة إلى الأضواء، فماجد ناصر نجم شباب الأهلي حالياً، وعلي خصيف حارس الجزيرة، وهلال سعيد لاعب العين، وجميعهم من خريجي مدرسة الفجيرة، نالوا فرصة اللعب مع المحترفين، فلامسوا الإبداع وباتوا نجوماً في أنديتهم ومع المنتخب.

لمتابعة التفاصيل اقرأ أيضاً: