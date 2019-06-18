نجوم دورينا يغسلون هموم الموسم في شواطئ أوروبا

المصدر: Ⅶ دبي- إيهاب زهدي

بعد موسم ماراثوني ومرهق تنفس نجوم دوري الخليج العربي الصعداء ونالوا فرصة استراحة المحارب والتقاط الأنفاس وغسل الهموم والأتعاب على الشواطئ الأوروبية، فقد اختار أغلب النجوم بلدانا سياحية أوروبية لقضاء إجازاتهم والابتعاد عن الخليج الذي يشهد حرارة هذه الأيام.

وكانت الحسابات الشخصية لهؤلاء اللاعبين على مواقع التواصل الاجتماعي، وخصوصاً «الانستغرام»، وسيلة للتعرف على الدول التي قاموا بزيارتها خلال الراحة السنوية، والتي تبدأ مع نهاية موسم، وتنتهي مع بداية التحضير لموسم جديد.

أغلب نجومنا توجهوا نحو إنجلترا وإيطاليا وموناكو وقبرص وفرنسا على غرار ماجد حسن وأحمد شامبيه وخالد السناني وبندر الأحبابي.

بينما اختار بعض اللاعبين قضاء الإجازة في الولايات المتحدة الأمريكية، ومنهم خميس إسماعيل لاعب الوصل، وإسماعيل مطر قائد منتخبنا الوطني ونادي الوحدة، وفواز عوانة لاعب بني ياس، ويعقوب الحوسني ومحمد فوزي لاعبا الجزيرة.

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