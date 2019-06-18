أوروبا.. وجهة لاعبي دورينا في الصيف

المصدر: Ⅶ دبي- إيهاب زهدي

لا تزال أوروبا الوجهة المفضلة أمام لاعبي دورينا لقضاء إجازة الصيف، لتكون بمثابة استراحة محارب بعد موسم طويل، بسبب استضافة الإمارات لكأس آسيا 2019، وتوقف المسابقات المحلية لأكثر من شهر، وفرصة لالتقاط الأنفاس قبل البدء في التحضير لمعترك موسم جديد آخر طويل، يحتاج إلى المزيد من التركيز والتحلي بالروح القتالية.

بدأ أغلب لاعبينا رحلات الاستجمام عقب عيد الفطر المبارك، والذي فضل الجميع قضاءه في الدولة مع العائلة، قبل الانطلاق في ربوع المناظر الطبيعية والطقس الجميل، وكانت الحسابات الشخصية لهؤلاء اللاعبين على مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة «الانستغرام»، وسيلة للتعرف على الدول التي قاموا بزيارتها خلال الراحة السنوية، والتي تبدأ مع نهاية موسم، وتنتهي مع بداية التحضير لموسم جديد.

تجمع

اختار ماجد حسن لاعب شباب الأهلي، بدء إجازته بزيارة إنجلترا، ثم فينيسيا بإيطاليا، وانتقل منها إلى قضاء أيام في سويسرا، قبل العودة إلى الدولة انتظاراً لبدء تجمع الفريق في دبي منتصف يوليو المقبل، ثم السفر إلى المعسكر الخارجي المقرر في كل من سويسرا وإسبانيا، فيما اختار زملاؤه محمد جابر، السفر إلى سنغافورة، ويوسف السيد إلى قبرص، وسالمين خميس وسعيد أحمد اللذان سافرا معاً إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

فيما، سافر خالد السناني حارس الظفرة، وأحمد شامبيه حارس النصر، إلى إنجلترا، وسافر حمدان الكمالي مدافع الوحدة، إلى إمارة موناكو، وسافر حميد أحمد لاعب الفجيرة إلى قبرص، وفضل بندر الأحبابي لاعب العين، قضاء إجازته في فرنسا، وسافر عبد الرحمن علي لاعب الوصل، وعبد الله الجمحي لاعب عجمان، إلى إسبانيا، وفضل محمود خميس لاعب النصر، قضاء إجازته في مدينة ميونيخ الألمانية، أما زميله، حبيب الفردان، ففضل قضاء إجازته في تركيا، وقضى أحمد ديدا حارس الشارقة، أيام الإجازة الأولى في اليونان، ثم انتقل إلى مدينة ليفربول الإنجليزية.

في حين اختار بعض اللاعبين قضاء الإجازة في الولايات المتحدة الأمريكية، ومنهم خميس إسماعيل لاعب الوصل، وإسماعيل مطر قائد منتخبنا الوطني ونادي الوحدة، وفواز عوانة لاعب بني ياس، ويعقوب الحوسني ومحمد فوزي لاعبا الجزيرة، أما اللاعبون الأجانب، ففضلوا قضاء الإجازة السنوية في بلدانهم، ومع عائلاتهم.