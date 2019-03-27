والد أحمد ربيع: زيارة محمد بن راشد أزالت آلامنا

المصدر: دبي ـ العوضي النمر

وجه ربيع صالح والد لاعب الجزيرة أحمد ربيع الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على زيارته لنجله أحمد ربيع والاطمئنان عليه مما أزال آلامنا ورفع من معنويات كل أفراد الأسرة سواء الخاصة للاعب أو الأسرة الرياضية على مستوى الدولة، كما وجه الشكر لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، على استفسار سموه عن صحة نجله، وإلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس نادي الجزيرة الرياضي نائب رئيس هيئة الشرف، على الاهتمام المتزايد بصحة اللاعب، موجهاً الشكر أيضاً إلى الشيخ فيصل بن خالد القاسمي، وزير الشباب والرياضة الأسبق، وقال ربيع صالح إن هذا الاهتمام من قادتنا يعكس حرصهم على صحة وسلامة أبنائهم في كافة القطاعات.

تحسن

وأشار ربيع صالح لـ«البيان الرياضي» الذي حرص على زيارة اللاعب في الغرفة رقم 9 «العناية المركزة» في مستشفى راشد للطوارئ من أجل الاطمئنان عليه، بعد وقوع الحادث المؤسف للاعب، الذي اصطدم بعمود الإنارة الخاص بالملعب الفرعي «رقم 2» في اتحاد الكرة، خلال المباراة الودية التي جمعت فريقه مع الإمارات، يوم الخميس الماضي، إلى تحسن صحة نجله واستقرار حالته بشكل كبير خلال الساعات الماضية، حيث أفاق من غيبوبته التي استمرت من الخميس الماضي، وتعرف على أفراد أسرته، مما يبشر بالخير في قادم الأيام.

العلاج بالخارج

وأضاف والد اللاعب أحمد ربيع قائلاً: إن الأطباء طمئنونا على صحة ابننا، وأنه في تحسن دائم والحمد لله، وأشاروا إلى أنه سوف يخرج من غرفة العناية المركزة خلال الأيام الثلاثة المقبلة، في ظل هذا التطور، وقال إن تكملة علاجه في الخارج من عدمه يعود إلى رأي الأطباء بعد الأيام الثلاثة المقبلة، ومدى حاجة اللاعب إلى العلاج الخارجي، وقال نحن الآن في مرحلة الاطمئنان على صحته واستقرارها، وهي أهم عندنا من عودته للملاعب من عدمه، وأشكر القائمين على الجهاز الطبي بالنادي الذين قاموا بنقل اللاعب على وجه السرعة إلى المستشفى مما كان له الأثر الكبير في استقرار حالة اللاعب وسرعة العلاج، ونسأل الله العلي القدير أن يتم شفاؤه وتتحسن صحته في قادم الأيام، بفضل العناية الفائقة من قبل أسرة الطوارئ بمستشفى راشد.

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ترابط

وتابع قائلا: إن التفاف الأسرة الرياضية مع ابني في أزمته الحالية خفف من آلامنا كثيراً، حيث قام العديد من كبار المسؤولين في هيئة الرياضة واتحاد الكرة والأندية، وكذلك العديد من الأفراد والمشجعين الذين يحرصون على زيارة نجلي يومياً ومثل هذا الاهتمام يعكس مدى ترابط أبناء الإمارات ووجود ود وتسامح بين الجميع، ونسأل الله العلي القدير أن يحفظ أبناءنا من أي مكروه سواء كانوا من الرياضيين أو باقي فئات المجتمع.