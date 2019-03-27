المصدر: دبي - البيان الرياضي

بدت بوادر أزمة جديدة بين اتحاد الكرة وهيئة الرياضة، على ضوء زيارة سعيد عبد الغفار أمين عام الهيئة إلى ملاعب اتحاد الكرة دون تنسيق مسبق مع مسؤولي الاتحاد، حيث أصدر اتحاد الكرة في ساعة متأخرة من مساء أمس الأول بياناً، أكد خلاله محمد بن هزام الأمين العام، أنه كان يتمنى أن تكون هذه الزيارة مرتبة وعلى حسب الأصول المتعارف عليها بين مختلف المؤسسات والجهات بالدولة.

وكانت الهيئة قامت بقطع الإعانة الشهرية المخصصة لاتحاد الكرة بسبب عدم الالتزام بقرار ازدواجية المناصب، والتأكيد على عدم وجود أية استثناءات، كما أخضعت مشروع إشهار رابطة دوري المحترفين لمزيد من الدراسة، مما زاد من التوتر بين المؤسستين خلال الفترة الأخيرة.

معرفة

وقال بيان اتحاد الكرة، إن الأمين العام للهيئة العامة للرياضة كان رئيساً للجنة التي أشرفت على متابعة سير العمل لمشروع مقر الاتحاد حين كان نائباً لرئيس اتحاد الكرة في تلك الفترة، وإنه مطلع على كافة الأمور الخاصة بالمنشآت.

حرص

وأكد محمد عبدالله هزام الظاهري، أن اتحاد الكرة حريص على تطبيق معايير الأمن والسلامة في كافة المنشآت والمرافق التابعة له بما فيها الملاعب الأربعة وهي ملعب ذياب عوانة رقم (1)، والملعب الفرعي رقم (2)، والملعب ذو العشب الصناعي، والملعب الرملي، وذلك حسب متطلبات الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا.

تطوير

وأوضح بن هزام، أن الاتحاد يعمل حالياً على تطوير الإنارة، وذلك ضمن مشروع الدعم المقدم من قبل «فيفا»، وسيتم الانتهاء من المشروع بالكامل مع نهاية شهر أبريل المقبل، حيث تم تعديل أعمدة الإنارة وتقوية إنارتها لتصبح مناسبة للنقل التلفزيوني.

وتابع بن هزام ضرورة التنسيق من قبل فريق العمل المشكل من الهيئة العامة للرياضة مع اتحاد الكرة للقيام بجولات ميدانية لكافة الأندية بالدولة للوقوف على احتياجاتها ومتطلباتها بتوفير أفضل معايير الأمن والسلامة.

صيانة المنشآت

من جهة أخرى، طرح اتحاد الكرة قبل عدة أيام، مناقصة بين شركات المقاولات والصيانة العامة، لعمل صيانة عامة لكافة منشآت اتحاد الكرة، في أول صيانة منذ افتتاح المنشآت قبل 5 أعوام، إضافة إلى أعمال الصيانة والتحديث القائمة حالياً في ملعبي ذياب عوانة والفرعي 2، لتطوير الإضاءة وتغير أعمدة الإنارة وإبعادها عن الملاعب حفاظاً على سلامة اللاعبين وكافة مستخدمي هذه الملاعب.

فرق عمل تراجع معايير السلامة في المنشآت الرياضية

أصدرت الهيئة العامة للرياضة بياناً كشفت فيه الإجراءات التي اتخذتها بشأن ضرورة مراعاة تطبيق معايير واشتراطات الأمن والسلامة في الملاعب والمنشآت الرياضية.

وجاء في البيان : «بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي «رعاه الله»، بشأن ضرورة مراعاة تطبيق معايير واشتراطات الأمن والسلامة في الملاعب والمنشآت الرياضية، قامت الهيئة على الفور بمخاطبة وزارة الداخلية من أجل التنسيق مع القيادات الشرطية وقيادات الدفاع المدني على مستوى إمارات الدولة من أجل تسهيل مهام فرق العمل المختلفة المشكّلة من قبل الهيئة والمسؤولة عن مراجعة وتقييم كافة معايير واشتراطات الأمن والسلامة للمرافق والمنشآت الرياضية في الدولة».

بيانات

وتدعو الهيئة كافة المسؤولين في الجهات الرياضية والمرافق والمنشآت الرياضية في الدولة تسهيل مهام فرق العمل التابعة لها، وتقديم كافة المعلومات والمتطلبات المرتبطة باستيفاء البيانات التي تستهدفها تلك الفرق من أجل الوصول إلى منشأة رياضية آمنة.

وفى هذا المقام، لا يسع الهيئة إلا أن ترفع أسمى آيات الشكر إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي «رعاه الله»، لحرص سموه المتواصل على تطبيق النظم والمعايير الدولية الخاصة التي تضمن سلامة أبناء الوطن والمتعاملين مع المنشآت الرياضية.

وتعد الهيئة سموه بتنفيذ توجيهاته السامية بالصورة المثلى التي تحقق استدامة وسلامة تلك المنشآت، وإعداد تقرير مفصّل بذلك يتناول كافة البيانات والمعلومات عن المنشآت الرياضية المتعلقة بالأمن والسلامة.

كما تتقدم الهيئة بالشكر والتقدير لوزارة الداخلية على تجاوبها السريع من أجل التنسيق المباشر لإنجاح مهام فرق العمل.وتدعو كافة الجهات الرياضية للتنسيق الكامل بتطبيق كافة المواصفات القياسية المرتبطة بالممارسة الرياضية وفقاً للمعايير الدولية.