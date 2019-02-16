حارس عجمان يرقد بسلام في مستشفى راشد

المصدر: دبي-ياسر قاسم

طمأن الدكتور طارق محمد صادق، طبيب نادي عجمان، الشارع الرياضي قاطبة وجمهور عجمان على وجه الخصوص بتحسن كبير في حالة حارس الفريق علي الحوسني، الذي تم نقله بالإسعاف الى مستشفى راشد قبل لحظات من نهاية مباراة الفريق مع شباب الاهلي.

وأوضح ان اللاعب تعرض لفقدان وعي مؤقت وتلقى العلاج اللازم في قسم الطواريء بمستشفى راشد، وسيكون تحت الملاحظة الطبية لمدة 24 ساعة يتم خلاله أخذ صور مقطعية للرأس، مشيراً إلى ان الامور تسير بشكل مطمئن.

كما أكد إداري عجمان عبدالله أحمد، ان ادارة مستشفى راشد ونادي عجمان يوليان كل الاهتمام اللازم لحالة اللاعب حتى تكتمل كل مراحل التشخيص والعلاج.

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