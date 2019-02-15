عجمان يتعادل مع شباب الأهلي بـ مال الله في الحراسة بقرار من الإدارة

المصدر: دبي- إيهاب زهدي، تصوير: سالم خميس

فقد شباب الأهلي، نقطتين ثمينتين في الصراع على قمة ترتيب دوري الخليج العربي، بالتعادل مع ضيفه عجمان 2-2 مساء اليوم، على ملعبه بالعوير، في ختام الجولة الخامسة عشر من المسابقة، ورفع شباب الأهلي رصيده إلى 29 نقطة، وظل في المركز الرابع، ورفع عجمان رصيده إلى 20 نقطة، وظل في المركز السابع.

وشهدت المباراة وقت بدل ضائع مثيراً، بعدما طالت المباراة لأكثر من 10 دقائق، بعد تعرض علي الحوسني حارس عجمان، لإصابة خطرة في الدقيقة الأخيرة من الـ 5 دقائق المحتسبة كوقت بدل ضائع، وسقط على أثرها لتلقي العلاج في أرض الملعب، ثم خرج الحوسني في النهاية مصاباً من المباراة، لينقل بعدها إلى المستشفى لتلقي العلاج، وارتدي زميله البرازيلي فندر فييرا، زي الحارس، بعد استنفاد تغييرات عجمان، ثم تدخلت إدارة النادي من المدرجات، ليرتدي عبد الله مال الله، قفاز الحارس، ويكمل الدقائق الأخيرة، والتي مرت بسلام.

جاء الشوط الأول متوازناً من الفريقين، وافتتح ايوفي التسجيل لشباب الأهلي في الدقيقة 18، بعد تمريرة من ماورو دياز، وأضاف ايمليانو فيكيو الهدف الثاني في الدقيقة 37، بتسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء، من كرة وصلته من لوفانور، وتمكن مامي بابا، من تقليص الفارق بهدف لعجمان في الدقيقة 41 من ركلة ركنية لعبت من الجانب الأيسر.

حاول عجمان العودة إلى المباراة، ونجح بتحقيق ذلك في الدقيقة 83، بعدما مر ستانلي من الجانب الأيمن، ولعب عرضية مثالية إلى مامي بابا، والذي سددها قوية في الشباك، معلناً التعادل لـ"البرتقالي"، ليقتنص عجمان نقطة ثمينة.