40 يوماً توقف دوري «الأولى» بين الرفض والقبول

المصدر: دبي - محمد فضل

أثار قرار إيقاف دوري الدرجة الأولى لكرة القدم بنحو 40 يوماً، لظروف مشاركة منتخبنا الوطني في كأس آسيا «الإمارات 2019»، ردود فعل متباينة، وسط أندية دوري الدرجة الأولى، بعضها سلبي والآخر إيجابي، واستغرب البعض هذا الإيقاف، ووصفوه بأنه غير مبرر، خصوصاً أن مباريات منتخبنا الوطني في آسيا معروفة مسبقاً، وكان يجب مراعاة إقامة هذه المباريات، ومن ثم وضع توقيت للجولة السابعة من دوري الأولى، وباقي المباريات، كما تساءل البعض عن وجود لاعبين من أندية الدرجة الأولى يلعبون لـ «الأبيض » حتى يتم إيقاف المسابقة التي انطلقت 16 نوفمبر الماضي وتوقفت 29 ديسمبر واكد مسؤولو عدد من الاندية أن التوقف يؤثر في اللاعبين وأنه لم تتم مراعاة ظروف الأندية ، واكشار البعض إلى ان لعب المباريات الودية هو الحل للمحافظة على لياقة اللاعبين .

لمتابعة التفاصيل اقرأ أيضاً:

ـــ