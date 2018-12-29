الروماني ريجيكامب مدرباً للوصل

المصدر: دبي- عزالدين جاد الله

توصلت شركة كرة القدم بنادي الوصل لاتفاق مع الروماني لورينت ريجيكامب يتولى بموجبه مهمة الاشراف الفني على الفريق الأول لكرة القدم خلفاً للمدرب المواطن حسن العبدولي الذي تقدم باستقالته اليوم لإدارة النادي.

ومن المقرر أن تعلن شركة الكرة عن الصفقة صباح غد بصورة رسمية، حيث يوقع المدرب الجديد ريجيكامب على العقد الذي يستمر لمدة ستة أشهر فقط قابلة للتجديد.

ويرافق المدرب الروماني طاقم يضم اثنين من نفس الجنسية، بينما يستمر مدرب الحراس ومعد اللياقة البدنية في عملهما مع المدرب الجديد.

ونجح ريجيكامب في تحقيق ثلاث بطولات مع فريق الوحدة وهي بطولة كأس السوبر الإماراتي 2017، و2018، وكأس الخليج العربي 2018، لكن تراجع نتائج الفريق في الدوري مطلع الموسم الجاري أطاح به من قيادة العنابي.

وكانت شركة كرة القدم بنادي الوصل قد دخلت في مفاوضات مع المدرب الاروغواياني بريجو لويس لويسز، الذي سبق وان اشرف على تدريب أحد فرق الدوري الإيطالي، لكن الأخير رفض بسبب تراجع نتائج الوصل.

وكانت شركة الوصل لكرة القدم قد أعلنت في وقت سابق اليوم قبولها لاستقالة المدرب الوطني حسن العبدولي من تدريب الفريق الأول لكرة القدم.

وقالت إدارة الوصل في تغريدة عبر حساب النادي الرسمي على شبكة التواصل الاجتماع " تويتر:" مجلس إدارة شركة كرة القدم تقبل الاستقالة التي تقدم بها مدرب الفريق الأول حسن العبدولي، ويتوجه بالشكر له على ما بذله من جهد خلال الفترة الماضية، على أن تعكف لجنة الكرة في الفترة الحالية على دراسة عدد من السير الذاتية لاختيار المدرب الأنسب لقيادة الفريق في المرحلة المقبلة.

وتولى حسن العبدولي مهمة الاشراف الفني على الفريق الأول لكرة القدم خلفاً للمدرب الأرجنتيني غوستافو كنتيروس الذي تمت إقالته منتصف أكتوبر الماضي، ويحتل الوصل المركز الثاني عشر حاليا بدوري الخليج العربي، كما ودع أول أمس بطولة كأس الخليج العربي عقب هزيمته من النصر.

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